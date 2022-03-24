台恢復1年制徵兵？ 防長：研議不修法延長役期

立法院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正報告業務概況並備質詢。（記者邱德祥／攝影）

民眾關注台灣兵役是否延長役期，國防部 長邱國正昨天上午在立法院表示，國防部已成立專案小組，會盡快研議，此事他不打算透過「修法」來達成。立委提醒邱國正，若要延長軍事訓練役期，就要修兵役法；若不修法，只能恢復一年制的義務役徵兵。邱國正回覆則予肯定。

依兵役法第16條，常備兵役區分如下：「一、現役：以徵兵及齡男子，經徵兵檢查合格於除役前，徵集入營服之，為期一年，期滿退伍。二、軍事訓練：經徵兵檢查合格男子於除役前，徵集入營接受四個月以內軍事訓練，期滿結訓。三、後備役：以現役期滿退伍或軍事訓練結訓者服之，至除役時止。」依邱國正所說，不修法要延長役期，就是恢復一年役期徵兵。

不過，對兵役延長與否，總統府發言人張惇涵昨天傍晚表示，國防部正就各方意見評估中，尚未定案。他說，評估義務役役期長度的同時，必須加大訓練量能，降低年輕人為等待服役，對生涯規畫產生影響；更重要的是，訓練內容必須改革，讓義務役的軍事訓練，能夠有效應對現代戰爭需求，強化國軍「不對稱作戰」的建軍思維。

對於恢復一年制義務役，民進黨 立法院黨團認為應從長計議，國民黨 團表示尊重，民眾黨與時代力量黨團則樂見。

邱國正昨赴立院報告業務，朝野立委輪番質詢役期問題，邱國正備詢時態度顯得反覆，一度脫口稱：「現在軍事訓練役訓練四個月不夠的」，但後來改口不評論；一度說兵役評估「今年一定會有結果」、「研議很快」，但後來澄清說是「盡快」，「沒有說年底前完成研議」。

針對役期調整，邱國正說未獲「給我定個目標」的指示，國防部研擬後有幾個方案，會向長官報告，目前仍在研擬階段。

邱國正表示，評估需要時間，按規定，評估出來的結論要公告，公告滿一年才能開始實施；評估有很多因素要考量，要以敵情考量，防衛作戰也需要兵力考量。他並強調，不會因為要把這些人（義務役）抓進來，「志願役（募兵）就停了」，畢竟是累積多年的經驗，是專長、專業培育出最好的人才，絕對不會浪費掉。

對於立委追問上述說法等於實質恢復徵兵，邱國正說，國防部沒有要「起這個案」，但現在整個環境的變化，變成一個助力，國防部只是趁勢。有立委揶揄，國防部若是選舉前公布此事，恐怕會被執政黨「棄車保帥」，邱國正回應說，從事國防工作者沒有政黨問題，「若我傻呼呼沒考慮而中了什麼招，我認命」。