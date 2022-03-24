台恢復1年制徵兵？ 防長：研議不修法延長役期
民眾關注台灣兵役是否延長役期，國防部長邱國正昨天上午在立法院表示，國防部已成立專案小組，會盡快研議，此事他不打算透過「修法」來達成。立委提醒邱國正，若要延長軍事訓練役期，就要修兵役法；若不修法，只能恢復一年制的義務役徵兵。邱國正回覆則予肯定。
依兵役法第16條，常備兵役區分如下：「一、現役：以徵兵及齡男子，經徵兵檢查合格於除役前，徵集入營服之，為期一年，期滿退伍。二、軍事訓練：經徵兵檢查合格男子於除役前，徵集入營接受四個月以內軍事訓練，期滿結訓。三、後備役：以現役期滿退伍或軍事訓練結訓者服之，至除役時止。」依邱國正所說，不修法要延長役期，就是恢復一年役期徵兵。
不過，對兵役延長與否，總統府發言人張惇涵昨天傍晚表示，國防部正就各方意見評估中，尚未定案。他說，評估義務役役期長度的同時，必須加大訓練量能，降低年輕人為等待服役，對生涯規畫產生影響；更重要的是，訓練內容必須改革，讓義務役的軍事訓練，能夠有效應對現代戰爭需求，強化國軍「不對稱作戰」的建軍思維。
對於恢復一年制義務役，民進黨立法院黨團認為應從長計議，國民黨團表示尊重，民眾黨與時代力量黨團則樂見。
邱國正昨赴立院報告業務，朝野立委輪番質詢役期問題，邱國正備詢時態度顯得反覆，一度脫口稱：「現在軍事訓練役訓練四個月不夠的」，但後來改口不評論；一度說兵役評估「今年一定會有結果」、「研議很快」，但後來澄清說是「盡快」，「沒有說年底前完成研議」。
針對役期調整，邱國正說未獲「給我定個目標」的指示，國防部研擬後有幾個方案，會向長官報告，目前仍在研擬階段。
邱國正表示，評估需要時間，按規定，評估出來的結論要公告，公告滿一年才能開始實施；評估有很多因素要考量，要以敵情考量，防衛作戰也需要兵力考量。他並強調，不會因為要把這些人（義務役）抓進來，「志願役（募兵）就停了」，畢竟是累積多年的經驗，是專長、專業培育出最好的人才，絕對不會浪費掉。
對於立委追問上述說法等於實質恢復徵兵，邱國正說，國防部沒有要「起這個案」，但現在整個環境的變化，變成一個助力，國防部只是趁勢。有立委揶揄，國防部若是選舉前公布此事，恐怕會被執政黨「棄車保帥」，邱國正回應說，從事國防工作者沒有政黨問題，「若我傻呼呼沒考慮而中了什麼招，我認命」。
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