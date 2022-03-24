冷眼集／兵役是政治問題 國防部長有口難言

國防部長邱國正在立法院證實「研擬恢復一年義務役」，且傾向「不修法」處理此事。（記者洪哲政／攝影）

俄烏戰事方酣，面對台灣兵役役期是否延長的研議結果何時能提出，國防部 長邱國正23日在立法院備詢時一度顯得左支右絀，甚至前後矛盾。不是邱國正口拙，只因這是政治問題，只有三軍統帥説了算。

依照一般人的想像，兵役縮短或延長，須由主政的國防部從敵情威脅、兵力結構檢討出發，據以制定政策。

但是，在台灣政治實務，歷來多次義務兵制異動，都是由上而下的政治交辦，國防部只是負責配合的角色；軍方或曾因力有未逮而暫作推遲例子，但最後都盡力達成。

從過去例子，兵役縮短多在關鍵選舉前提出，成為利多的籌碼。此次受俄烏戰事影響，掀起延長役期聲浪，國家防務上雖有實際需求，卻可能成為選舉的票房毒藥，從23日朝野立委的反應，國民黨 「尊重」、民眾黨及時力「樂見」，民進黨 卻認為應從長計議，就可窺知邱國正的猶豫所在。

蔡政府執政後，曾透過國防部外的國安單位訪談基層軍官，欲掌握義務兵制縮短後部隊運作實況，可見對兵制的關切，但多年來並未見實際改革。即使此次因俄烏戰爭，國人防務意識升高，堪稱民氣可用，但每次媒體報導役期延長的訊息時，總統府總是出面表示「尚未定案」，雖然澄清，卻未完全否認。

由此可知，兵役延長與否、何時公布，涉及精細的政治算計，不是單純的軍事議題。邱國正在立委追問下答詢反覆，其理由也在於，若國防部擅自設定研議兵制結果時間，無異給執政黨套上表態時間表，為年底選舉、乃至2024年大選，帶來極大變數。邱國正說此事「非單一部會可決定」，已經說得再清楚不過了。

然而，延長兵役茲事體大，縱是最高當局的意志與決策，卻也總要有人「背鍋」。邱國正被問到，若選舉前公布延長兵役恐遭「棄車保帥」時，他慨然宣稱「若我傻呼呼沒考慮而中了什麼招，我認命」，正透露出國防部作為釋放政治壓力的緩衝墊，其實充滿有口難言的苦衷。