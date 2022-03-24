台役期僅4個月 美前官員：少得離譜

國防部長邱國正在立法院證實，「研擬恢復一年義務役」。圖為教召員在教官的協助下，複習如何調整槍枝準心與姿勢進行瞄準校正。（記者杜建重／攝影）

國防部 長邱國正在立法院證實「研擬恢復一年義務役」，專家學者認為，此事利弊互見，雖可大幅解決兵力缺額問題，但可能導致義務役役男滯徵，加重基層單位與幹部負擔，且按邱國正的說法，此舉勢必涉及擴軍，將同時造成人員維持費升高。國防部必須詳盡評估，再與朝野主要政黨與社會進行對話。

俄烏戰爭引起台灣討論是否延長兵役，美國國防部前官員包士可認為，四個月軍事訓練太少；美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格也說，台灣義務役服役時間，似乎不符合其面臨的威脅。

對於台灣是否應檢視兵制並做出改變，包士可（Joe Bosco）表示，「絕對要，面對來自中共 的可怕威脅，為期四個月的軍事訓練任務少得離譜。」

包道格（Douglas Paal）說，台灣目前的軍事制度，義務役服役期限，似乎都不符合其面臨的威脅；看看以色列或新加坡 如何制定因應威脅的國防政策，就會知道台灣為何不足。

國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，他個人觀察是邱國正所言是依法建軍的基礎，依法律體系而言，兵役法的確授權權責機關恢復兵役，以上限一年為期，此為當年推動軍事訓練役時保留的彈性。

邱國正昨也表示，年度「民安演習」過去以應處震災、土石流為主，今年將首度納入戰災及不明導彈攻擊等想定，國防部已將演習想定轉發各縣市政府，內容包括戰時民、物力動員、關鍵基礎設施保護、災民傷患救助等。