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陸委會主委：護主權如不算台獨 兩岸重啟協商較好條件

記者陳政錄／台北24日電
陸委會主委邱太三23日到立院報告業務及備詢。（記者邱德祥／攝影）
陸委會主委邱太三23日到立院報告業務及備詢。（記者邱德祥／攝影）

沒有「九二共識」，兩岸如何重啟協商？陸委會主委邱太三昨釋出訊號稱，以台灣多數共識，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」

邱太三昨到立法院報告並備詢。陸委會提交立院的報告研判，中共當前首務是確保內外部環境穩定，為召開「20大」及習延任營造氛圍，預計北京將加大單邊作為及「反獨促統」力道；特別是中美互動上加強鞏固「一中」、矮化孤立台灣，防堵台灣議題國際化趨勢。

陸委會稱，將在盡最大努力，維護台灣整體利益前提下，推動兩岸良性互動發展，並呼籲對岸放棄強加的政治框架及以武力等施壓恫嚇處理分歧的思維與作為，面對中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。

被問及未來要用「中華民國」還是「台獨」體系經營兩岸關係時，邱太三表示，國際社會、台灣內部或美國、中國大陸，對台獨的基本定義都不一樣。他反問，「維護中華民國主權獨立、維護台灣民主自由，這算不算台獨？」他認為，以台灣多數共識，「如果維護中華民國主權不是台獨的話，在未來我們跟大陸協商時，會是一個比較好的基本條件」。

如何推進兩岸良性互動？邱太三說，兩岸關係可分為兩面，台灣無法脫離國際地緣政治局勢，需順應整體情勢；但人民交流不受國際局勢太大干擾，特別是涉及人民權利義務事項，陸方也認為應該推進，這有助於兩岸良性互動。

邱太三指，陸方軍機騷擾，在國際上對台打壓，台方勢必有所回應，以維護台灣主權；台海和平穩定是雙方共同的責任，陸方應調整做法。

何時重啟小三通？邱太三稱，陸方並未反對，但兩岸需有基本默契，包括標準制定等機制，以免再因疫情中斷，引發不必要誤會。

立委關切海基會董事長職務懸缺超過一年半，邱太三稱，他認為代理董事長許勝雄相當適任，至於是否「正式（代理轉正）」，要看當事人的主觀意願，因為許仍有事業在經營，不希望被牽扯太多「閒言閒語」。

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