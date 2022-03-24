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海基會稱兩岸聯繫未中斷 海協會已讀不回但會處理

台灣新聞組／台北24日電
海基會秘書長詹志宏指和陸方海協會聯繫未斷。（本報資料照片）
海基會秘書長詹志宏指和陸方海協會聯繫未斷。（本報資料照片）

針對中國大陸東航航班在廣西墜毀，陸委會主委邱太三昨天對陸方快速給予機上無台人的資訊表示感謝。海基會秘書長詹志宏也指和陸方海協會聯繫未斷，陸方「已讀不回，但會處理」。

中央社報導，立法院昨天舉行第十屆第五會期內政委員會第七次全體委員會議，邀請大陸委員會主任委員邱太三，和財團法人海峽交流基金會秘書長詹志宏作業務報告並備詢。

針對大陸東方航空班機21日在廣西發生空難，邱太三在會前接受媒體聯訪時表示，陸委會在當天下午就發布新聞表示慰問之意，也期待陸方協助了解有無台人在機上。

中國國務院台灣事務辦公室22日下午指失事班機上沒有台人。邱太三對此表示，感謝陸方積極給予最快的資訊。

詹志宏也在作業務報告時補充說明，海基會和海協會簽有協議，20多年來，台人在大陸遇事需協助，都是透過海基會和海協會管道聯繫協調，「到目前為止，海基會海協會的聯繫沒有中斷」。

詹志宏說，海基會去年去函972封請海協會協助相關事項。他形容陸方態度是「已讀不回，但會處理」，21日上午海基會就東航事件發信向陸方確認機上有無台人，國台辦下午就正式對外說明，「表示他們還是重視兩岸人民交流的權利」。

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