若中共侵台 親綠民調：56％台人不信美國會協防

蔡英文總統受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三對談。（圖：總統府提供）

俄羅斯入侵烏克蘭 後，烏克蘭號召國際義勇軍，最近傳出台灣有人響應參加。行政院長蘇貞昌昨表示，「不鼓勵去打仗」；外交部立場也是不鼓勵，且希望在做出如此重大決定前，「先跟外交部聊聊」。

台灣民意基金會昨公布最新民調 ，若中共 犯台，美軍有沒有可能出兵協防台灣？34.5%相信會協防，55.9%不相信；相比去年底調查轉趨悲觀；不過，43%相信日本自衛隊會參戰，49%不信，相信日本參戰者高於美國。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，該議題和去年10月相比，相信美國會協防台灣者驟降了35個百分點，顯示俄烏戰爭爆發後，烏克蘭孤軍作戰的經驗已經對台灣人心產生巨大的衝擊、改變，半年間，從非常樂觀到非常悲觀，這是一個極端不尋常集體態度的大轉變，可稱為「烏克蘭情境效應」。

民調並顯示，20歲以上的受訪者中，七成六同意役男服役至少要一年才合理，僅一成八不同意。游盈隆表示，這項發現傳達了一個非常清晰的訊息，那就是現行台灣役男四個月軍事訓練期改成一年，已經是社會的共識。

民調細部結果指出，對於「面對中共武力威脅，台灣役男服役至少要一年才合理」的問題，43.6%受訪者非常同意，32.3%還算同意，10.3%不太同意，7.5%一點也不同意，6.4%沒意見、不知道、拒答。民進黨支持者中，80%同意，16%不同意；國民黨支持者75%同意，20%不同意。

游盈隆表示，從政黨傾向看，政黨不分大小，每一個政黨的支持者，都呈現一面倒地同意役男至少要服一年兵役，這是台灣罕見、難得的跨黨派共識，顯示各黨在烏克蘭情境效應刺激下，出現了強烈危機意識和命運共同體意識。

游盈隆說，從年齡層看，儘管從同意與不同意的比例看，20到24歲族群對役期從四個月延長為一年較遲疑，但仍有56%同意，不同意的只有26%。其他25歲以上的人，同意比例都超過75%以上，不同意比率幾乎都在20%以下；簡單地說，役期延長為一年，是絕大多數年輕人都可接受的改革。

本次調查由山水民意研究公司進行，訪問期間是3月14、15日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。