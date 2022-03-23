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誰會協防台灣？相信「日會出兵」高於美 游盈隆：諷刺

台灣新聞組／台北23日電
43%相信日本自衛隊會參戰，49%不信，相信日本參戰者高於美國，讓基金會董事長游盈隆直呼「諷刺」。圖為日本自衛隊F-15J戰鬥機。（取材自航空自衛隊官網）
43%相信日本自衛隊會參戰，49%不信，相信日本參戰者高於美國，讓基金會董事長游盈隆直呼「諷刺」。圖為日本自衛隊F-15J戰鬥機。（取材自航空自衛隊官網）

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美僅提供物資、武器，為派兵協防，讓同樣面對威脅的台灣人也看在眼裡。台灣民意基金會昨公布最新民調，若中國大陸犯台，僅35%相信美軍將協防台灣，相信日本自衛隊會參戰者則有43%，讓基金會董事長游盈隆直呼「諷刺」。

民調顯示，若中共犯台，美軍有沒有可能出兵協防台灣？34.5%相信會協防，55.9%不相信；至於日本是否會出兵協防台灣，民調顯示13.4%非常相信，29.7%還算相信，23.1%不太相信，25.5%一點也不相信。

風傳媒報導，游盈隆說，對台海一旦有事日本是否會派兵協防，整體台灣人看法相當分歧，相信或不相信雙方差距在5個百分點左右，「有趣的是，相信日本自衛隊會協防台灣的人竟比相信美軍會協防台灣的人多8.6個百分點，這顯得有點諷刺。」 

民調也顯示，當中國大陸出兵侵略台灣時，有60%的台灣民眾擔心成為「烏克蘭第二」，亦即必須在軍事上單獨面對中國的武力犯台，約38%不擔心，其中有近28%「非常擔心」。至於台灣能否單靠自身力量阻止中國入侵、占領，有78%民眾認為不可能阻止，僅16%覺得有可能，且是不分政黨、年齡及教育程度的民眾共識。

此外，據本報系聯合報報導，日華議員懇談會總會昨傍晚於日本東京舉辦年度大會，蔡英文總統受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三對談，兩人談及烏克蘭情勢。蔡英文透過官方推特以日文表示，台日雙方一致表示，願加強合作，為印太地區的和平與穩定作出貢獻。

安倍也在推特上指出，他與蔡英文針對台日關係和烏克蘭局勢交換了意見，雙方一致認為，絕對不允許試圖以武力改變現狀。

日本 民調 烏克蘭

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