北京加大實戰軍演 國防部：已具對台打擊能力

國防部長邱國正推動的「作戰區」制中，已要求空軍作戰指揮部必要時授權各作戰區自行接戰中低空目標，圖為共軍武直十直升機。（圖：空軍司令部提供）

國防部 在向立法院提出的年度業務報告表示，共軍 漸次加大對台「實戰化」針對性演訓規模、頻次與強度，近期更以民航機侵擾外島等灰色地帶行動，測試國軍應對能力並增加台空防壓力，對台灣國家安全形成嚴峻挑戰；國軍除進行軍事投資外，同時也將針對空軍各機場跑道規畫執行跑道增寬、長工程，強化空防。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長邱國正報告業務概況，國防部提出的書面報告表示，美中戰略競逐、俄烏戰火延燒、中共 軍事擴張及對台政經軍心施壓作為等，皆對國際秩序造成衝擊。

國防部表示，中共挹注高額國防預算，加速推進軍事現代化進程，近年除持續列裝東風系列巡弋飛彈、新型主、輔戰機及山東號航艦等新式武器及部署北斗全球導航衛星外，並常態化執行東、南海戰巡與西太平洋遠航訓練，已具備對台局部打擊及跨島鏈聯合作戰能力，整體戰力快速成長。

國防部進一步指出，共軍漸次加大對台「實戰化」針對性演訓的規模、頻次與強度，經統計，去年共機計900餘架次侵入台西南空域，近期更以民航機侵擾外島等灰色地帶行動，輔以認知戰作為，測試國軍應對能力並增加台空防壓力，對台國家安全形成嚴峻挑戰。

國防部表示，面對區域情勢不確定性，以及共軍軍事威脅與刻意挑釁行為，國軍隨時保持高度警戒，雷達偵蒐採複式備援方式，並朝機動化目標籌建，持續整合雷達和攔截情報監偵系統及友盟戰略情報交流，藉以增加應處時間，發揮早期預警功效。

中科院宣稱研發新戰機 專家質疑

此外，據中國時報報導，空軍近日在答覆立委的書面報告裡證實，中科院在2019年開始執行下一代先進高性能戰機關鍵技術研發，且藉由台美軍事交流會議，蒐整關鍵技術及先進武器獲得的可能性，以提升下一代戰機研發能量。

相對於中科院宣稱已進入下一代戰機的整體設計與發動機研發，空軍的態度保守許多，僅強調積極和美方交流。熟悉國防事務的前立委、國政基金會國安組召集人林郁方也說，五年前聽到中科院要研製戰機發動機，就酸諷中科院實在吹很大、玩很大。林郁方還說，搞國防科技最忌好大喜功，就算花10年，中科院都造不出戰機引擎。