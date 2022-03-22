恢復徵兵？延長役期？朝野喊檢討 軍方：審慎研議

高市議員鍾易仲（右）質詢時問市長陳其邁役期狀況。（記者林巧璉／攝影）

俄烏戰爭引發是否調整兵役或恢復徵兵制的討論。國策研究院昨舉行「烏克蘭對台灣安全之影響與啟示」朝野對話，民進黨立委羅致政表示，四個月的役期太短，適度延長役期可能是必要的；國民黨 國際部主任黃介正也認為兵役制度這個問題遲早要面對，但涉及相關當事人的利益，政府一定要和這些人對話，不宜貿然啟動。

國民黨立委廖婉汝近期也向行政院提出書面質詢，建議政府應規畫徵兵制延長役期。國防部 回覆表示，有關恢復徵集常備兵現役、延長役期，須考量國軍組織調整、部隊訓量擴充、訓練幹部增加、營舍空間整建等諸多面向，宜審慎研議；國防部持續蒐整各界意見，以供政策研擬參酌。

羅致政與黃介正在國策研究院主辦的朝野對話談到兵制。黃介正指出，「這個問題遲早要面對」，但由於改為募兵制後，很多營區另做他用，站在國防部的角度，當義務役役期延長時，地、錢從哪來，是需要解決的問題。黃也說，由於兵制改變牽涉到還沒除役者和未屆役齡年輕朋友的利益，政府一定要和這些人對話，不宜貿然啟動。

羅致政說，若要延長兵役，涉及台灣人口結構變化、就業市場、經濟等各方面的問題，不是國防部拍板即可，因此他個人認為，「志願役為主，義務役為輔」的制度較可行。他說，不是作為取代志願役，而是為了未來後備能力更強。

有關俄羅斯情報指北京 曾考慮今秋「全面接管台灣」，黃介正回應，若北京今年要對台動武，緊張的應該是中共中央軍委，因為台灣沒有那麼弱。羅致政說，現在的科技很難完全無預警發動一場奇襲戰爭，若中共要在秋天前對台軍事行動，不可能無任何徵兆。

另外，高市議員鍾易仲昨質詢時問高市長陳其邁當什麼兵、當多久？陳其邁說，我是國民兵。後續鍾追問，陳其邁未明說役期多長，僅說明當時在成功嶺結訓後服役期滿。