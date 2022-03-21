台灣防空雷達 將能監偵解放軍殲20

TPS/FPS-117雷達進行性能提升，增加掌握低RCS值目標威脅的性能，但至今未簽約。(記者洪哲政／攝影)

空軍地面雷達等空防性能近期因共機迫近東引受到關注，主力雷達與指管系統性能提升案延宕。空軍司令部表示，延宕的空軍TPS/FPS-117雷達性能提升案，排除困難後已計畫在今年6月簽約；至於防空指管核心的「寰網系統」性能提升「寰展案」，全案確定展延兩年，已要求中科院加速履約完成。

中共解放軍 第五代匿蹤戰機殲20已服役，空軍戰管單位接獲參謀本部新增掌握低雷達截面積（RCS）目標的指揮管制任務，空軍計畫從去年起耗資14餘億元台幣，為所屬主力防空TPS/FPS-117雷達進行性能提升，增加掌握低RCS值目標威脅的性能。

但空軍司令部向立法院報告坦承，空軍TPS/FPS-117雷達性能提升案，進度不佳。此案因美原廠提出合約疑義，因此未執行合約簽署，現已就功能需求附條件及交裝期程等疑義與美方釐清，目前按計畫執行，預定今年6月30日前完成合約簽署，符合建案期目標，不影響專案執行。

東引共機運12迫近案引發外界對空軍防空指管系統關切。對於空軍「寰網」作戰指管系統性能提升的「寰展案」，空軍司令部表示，全案期程展延兩年，中科院已與次合約商完成簽約，將在預算 與性能要求不變原則下，管制全案各重要節點，依約加速完成。