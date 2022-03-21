強化反斬首 海龍蛙兵擬回防首都圈

國安會與參謀本部計畫將金、馬、澎外島陸軍航特部兩棲偵察營全營調回本島，進駐淡水河口。圖為海龍蛙兵操演情形。(本報資料照片)

受俄烏戰事影響，國安會與參謀本部研擬強化首都圈防務及反斬首能量，計畫將金、馬、澎外島陸軍航特部兩棲偵察營全營調回本島，進駐淡水河口，運用海龍蛙兵配備的成功快艇 高速、靈活機動特性與強大火力，必要時搭載刺針與標槍飛彈小組，反制敵軍利用淡水河道進襲台北。

俄羅斯對烏克蘭 發動戰爭後，主要軍事戰略目標指向烏克蘭首都基輔。俄國對基輔的鉗形攻勢，也對台灣防禦共軍 進攻的戰術產生影響，擬將外島精銳部隊回防首都圈。

據了解，軍方考量將陸軍航特部兩棲偵察營調回本島，可能使官兵失去外島及海勤加給，且陸軍已在金門、澎湖等地投資新建海龍快艇專屬港勤設施，軍方又有由陸軍兩棲偵察營、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊輪流進駐淡水河口之議，全案還在參謀本部研討階段。

國防部昨天回應表示，各項有益於防衛作戰的作為，均納入研析與評估，惟事涉機敏，請媒體勿多加聯想與臆測。

共軍進入台北市有五大水陸通道，除基隆河與淡水河，最便捷的路徑是經由基隆、宜蘭，沿高速公路、萬瑞快速道路，透過國道五號的雪山隧道，直接進入台北市；另一條則是從金山經八煙、陽明山，可直下攻大直要塞的陽金公路。

參謀本部接獲國安單位的關切，高層原規畫將金、馬、澎陸軍航特部兩棲偵察營部隊全營調回，進駐淡水河口，利用現役成功艇巡弋台北港、淡水河口至大直基隆河道等水域，必要時可搭載刺針與標槍飛彈小組，阻止敵軍利用淡水河道進襲首都。

但淡水河口至關渡橋段水下水文變化多端，淤積泥沙形成淺灘時有變化。淡水河口駐有海巡淡水隊，其50或35噸艇除非有緊急救難任務，不輕易進入河口，否則就要在配備有測深儀下，緩速巡航。