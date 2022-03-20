監偵殲20…空軍主力防空雷達提升案 空軍：6月簽約

TPS/FPS-117雷達進行性能提升，增加掌握低RCS值目標威脅的性能，但至今未簽約。（記者洪哲政／攝影）

解放軍 軍機頻頻侵擾台灣防空識別區，空軍主力雷達與指管系統性能提升案進度備受關注。空軍司令部表示，延宕的空軍TPS/FPS-117雷達性能提升案，排除困難後已計畫在今年6月簽約；至於防空指管核心的「寰網」性能提升「寰展案」，全案確展延兩年，已要求中科院加速約約完成。

解放軍第5代匿蹤戰機殲20已服役，空軍戰管單位接獲參謀本部新增掌握低雷達截面積（RCS）目標的指揮管制任務，空軍因此計畫在去年起耗資台幣14餘億元，為所屬主力防空TPS/FPS-117雷達進行性能提升，增加掌握低RCS值目標威脅的性能，監偵殲20。

但空軍司令部向立法院報告坦承，空軍TPS/FPS-117雷達性能提升案，進度不佳。此案因美原廠提出合約疑義，因此未執行合約簽署，現已就功能需求付條件及交裝期程等疑義與美方釐清，目前按計畫執行，預定於今年6月30日前完成合約簽署，符合建案期目標，不影響專案執行。

而對於空軍「寰網」作戰指管系統性能提升的「寰展案」，空軍司令部表示，此案於2019年與中科院簽訂委製協議書，後續因中科院招商延遲、履約爭議及疫情 等因素影響執行進度，全案期程展延兩年，中科院已與次合約商完成條約，將在預算 與性能不變原則下，管制全案各重要節點，依約加速完成。