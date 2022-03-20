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拜登重申「四不一無意」 藍：台灣應丟掉幻想了

台灣新聞組／台北20日電
美國總統拜登與中國領導人習近平18日晚間視訊對話，重申不支持台獨等「四不一無意」立場。（美聯社）
美國總統拜登與中國領導人習近平18日晚間視訊對話，重申不支持台獨等「四不一無意」立場。（美聯社）

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平18日晚間視訊對話，重申不支持台獨等「四不一無意」立場。國民黨表示，欣慰美方對台政策並無任何改變，仍反對兩岸任何一方片面改變台海現狀的政策，顯示美方在俄烏戰爭仍持續的此刻，亟欲將美中關係維持在「護欄」之中。

拜登在去年11月曾向習近平表達對中國「四不一無意」的態度，美國不尋求和中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意和中國發生衝突。

總統府發言人張惇涵昨天表示，拜登重申對台灣的承諾，並強調維護台海和平穩定的重要性，感謝美國對台海安全的重視及對台灣的堅定支持；副總統賴清德也表示，「美國堅定支持台灣」。

國民黨國際部主任黃介正則表示，拜登在此次會談中，宣示不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨與無意與中國發生衝突，基本上的立場就是：「莫闖紅線，不撞護欄」。

黃介正說，拜登宣示對兩岸政策的「四不一無意」立場，凸顯美國對台政策不變，台灣要有信心，但別想太多，應「丟掉幻想，面對現實」；對陸態度趨近認同習近平所倡「中美新型大國關係」，不衝突、不對抗、相互尊重，僅缺合作共贏。

民進黨呼籲，北京應認真理解，盡速停止對台各種惡意挑釁與統戰行為，「我們也注意到，拜習談話中涉及台灣部分，中國官方對外詮釋與美方公布說法有不小落差。」北京方面經常刻意扭曲美中談話內容，甚至在會談尚未結束時，就在官媒披露談話內容。這樣的作法不僅無助於緩和美中台關係，更讓台灣人民反感。

陸委會昨表示，反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由，並呼籲「中共當局更應以相對理性態度面對兩岸現實。」

國民黨也重申，將堅定捍衛中華民國、堅持民主自由價值，保衛台海和平穩定的立場，審慎關注俄烏戰爭對國際格局以及美中競爭關係的短長期影響，致力與全體國民一起守護我國國家利益。

拜登 國民黨 習近平

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