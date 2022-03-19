拜習視訊談及台灣問題 陸委會：反對中共脅迫施壓

針對中美領導人18日晚間視訊通話談及台灣議題，陸委會19日表示，反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由。聯合報系資料照片

美國總統拜登與中國國家主席習近平 18日晚間舉行視訊通話。習近平指出，「美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。」陸委會19日對此表示，反對中共 脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由，並呼籲「中共當局更應以相對理性的態度面對兩岸現實。」

習近平表示，目前中美關係還沒走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰，「特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。」

他指出，中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是「美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」。美方對中方的戰略意圖做出了誤讀誤判。

對此，陸委會19日發布新聞稿強調，台海安全與印太區域和平息息相關，中華民國 做為主權國家，是區域民主價值與安全利益的重要夥伴，有權與國際社會互動往來，並反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由；感謝美國等各方重視台海安全及對台灣的堅定支持。

陸委會表示，當前國際局勢複雜敏感，中共當局應承擔國際責任，以實際行動譴責遏止侵略，為和平解決爭端做出努力。同時，更應以相對理性的態度面對兩岸現實、尊重台灣民意及國際社會關切，「及早放棄以武力處理分歧的思維作法」，務實改善兩岸關係，以避免一再誤判情勢、造成無法應對的嚴重後果。