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俄烏戰爭啟示 馬英九：美國讓盟友失望的故事不少

記者周志豪／台北18日電
前總統馬英九今天出席活動時表示，台灣當然不是烏克蘭，但美國讓他的盟友失望的故事不少，從台灣、越南、阿富汗到烏克蘭70多年來史不絕書。(記者周志豪／攝影)
前總統馬英九今天出席活動時表示，台灣當然不是烏克蘭，但美國讓他的盟友失望的故事不少，從台灣、越南、阿富汗到烏克蘭70多年來史不絕書。(記者周志豪／攝影)

俄烏戰爭震撼國際，美國只援助不出兵，也影響國人對兩岸情勢未來發展想像。前總統馬英九今天出席活動時表示，台灣當然不是烏克蘭，但美國讓他的盟友失望的故事不少，從台灣、越南、阿富汗到烏克蘭70多年來史不絕書。

馬英九引述美國在台協會前理事主席卜睿哲曾說過的話表示，雖然美國同情也幫助台灣很多，但台灣若有人因此相信美國會百分百完全支持台灣的這樣有如無條件的空白支票，最後台灣恐怕會成為唯一的輸家。

馬英九表示，俄羅斯面積是烏克蘭28倍，人口是烏克蘭3.4倍，俄羅斯軍力是世界第2名，烏克蘭是第22名；中國大陸面積是台灣266倍，人口是台灣59倍，大陸軍力全球第3，台灣第21名，兩岸差距比俄烏差距還要大。

馬英九說，俄烏戰爭開打後，西方國家提供烏克蘭包括打飛機的刺針飛彈、打坦克的標準飛彈與軍事情報，確實使俄軍損失大增，沒辦法達到原來速戰速決目標，但西方國家堅持不派兵援助，也不接受烏克蘭建議把烏克蘭上空劃出禁航區。

馬英九認為，兩岸若開戰，美方對防衛台灣政策就是出售武器、提供情報，但出兵機會不是很大，且包括美國在內的北大西洋公約組織的會員國與歐盟也都是一樣態度，也就是說他們對烏克蘭跟對我的政策完全一樣。

馬英九表示，台灣最新民調顯示，若大陸武力犯台，相信美方一定馳援台灣民衆已由過去的五成降為四成，顯示俄烏戰爭對台灣是有影響的。國人是否應該揚棄過度依賴美方，也逐漸有了不同的看法。

但馬英九仍認為，台灣非烏克蘭，台灣有台灣海峽天塹，戰力也優於烏克蘭，軍事上備戰多年更非烏克蘭可比擬，提醒中國大陸武統主張要慎重，若魯莽用兵，遭遇情況一定比俄羅斯更糟糕，且會將兩岸的仇恨長期化，不利中華民族復興。

烏克蘭 馬英九 俄羅斯

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