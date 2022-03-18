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台提採購反潛直升機 傳美以「不合非對稱戰力」否決

記者洪哲政／台北18日電
圖為美軍MH-60R反潛直升機。（取材自美國海軍官網）
圖為美軍MH-60R反潛直升機。（取材自美國海軍官網）

外交部長吳釗燮前天宣布美國將軍售台灣，但據美軍備業界證稱，美國國務院已於日前正式致函台灣國防部，否決台灣「神鷹三號」計畫準備對美發出採購12架MH-60R反潛直升機的邀價書，全案待高層議決，在國防部內恐面臨撤案。國防部表示，對於評估或洽談中的軍購案，依慣例不評論。

所謂「邀價書」，是國防部針對某項軍售在國內獲得法定預算，並通過立法院審理正式編列入政府預算後，向美國提出的文件，按正常程序，要獲得美國回應的發價書後，軍購案才會進入實際執行層面。

在此之前的「投資建案」階段，國防部已針對軍購案向美國政府提出第一份「需求信函」，申請獲「報價及供售可行性資料」後，才會準備進入發邀價書階段。

海軍司令部以「神鷹三號」計畫為名，推動對美採購12架MH-60R反潛直升機，案名與相關人事丶業務丶設備與投資等部分預算，曾見今年度國防部公開預算案中，但詳細預算並未公開。據了解，包括地獄火飛彈丶輕型反潛魚雷等武器系統在內，總預算約340億餘元（台幣，下同），首年編列6億餘元。全案預算業經立法院三讀通過。

美軍備業界先前即傳出，此案遲未進入簽發邀價書的程序，是美方以「不符合非對稱戰力原則」為由，反對台灣投資這項「載台性質」武器系統。

據指出，美國國務院日前正式致函台灣國防部，否決台灣就神鷹三號案發出邀價書，全案現正由國防部相關聯參上簽等待核定，「建議撤案」。若此案獲核定，將是海軍繼「微型飛彈突擊艇」後，一連兩年都有數百億採購建案遭撤銷。

據指出，美國現在對台灣將嚴格執行只提供符合美所認定「非對稱戰力」武器裝備的政策，國軍提出載台性質的軍購都將遭否決，已經通過發布軍購如F-16C/D戰機的「鳳翔專案」將不受影響。

國防部 預算 投資

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