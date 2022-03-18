我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

台參加帛琉海洋大會 憂中施壓…傳美要求避用國名國旗

記者張加／台北18日電
台灣友邦帛琉將主辦「我們的海洋大會」，傳美方強烈建議台方此行避免使用國名及國旗。圖為帛琉總統惠恕仁（左二）去年3月訪台，蔡英文總統設宴款待。（圖：總統府提供）
台灣友邦帛琉將主辦「我們的海洋大會」，傳美方強烈建議台方此行避免使用國名及國旗。圖為帛琉總統惠恕仁（左二）去年3月訪台，蔡英文總統設宴款待。（圖：總統府提供）

台灣友邦帛琉將於4月中旬主辦「我們的海洋大會」（OCC），但有媒體報導指出，美方強烈建議台方此行低調，避免使用國名及國旗等主權象徵符號。外交部昨表示，將籌組代表團與會，且將在維護國家尊嚴前提下，本著專業、務實、有貢獻原則積極參與，並爭取台方參與方式的最佳安排。

本屆「我們的海洋大會」將於4月13日和14日召開。據鏡新聞16日獨家報導，蔡英文總統擬指派環保署長張子敬擔任特使參加會議，但駐美代表處電報轉述美方強烈建議，此行務必低調，避免在會場或官方名冊使用國名或國旗，擔心各國代表因為中國大陸壓力，避免與台灣團互動。

外交部發言人歐江安昨在例行新聞說明會表示，台灣作為太平洋國家負責任的一分子，長期致力於海洋資源保育及環境永續工作，過往也曾參與OOC會議；本次將應主辦方帛琉及協辦方美國的邀請，籌組代表團與會。

歐江安說，台方將在維護國家尊嚴的前提下，本著「專業、務實、有貢獻」的原則，積極參與OOC，並爭取台方參與方式的最佳安排；有關台方組團的相關事宜，目前仍然在持續籌備中，外交部將在適當時機向外界說明。

此外，傳出馬紹爾總統柯布亞（David Kabua）將於本月21日訪台，歐江安僅表示，台灣持續推展與太平洋友邦的各項合作及交流，深化雙邊夥伴關係，同時也誠摯歡迎太平洋友邦元首來訪，增進彼此邦誼，外交部將適時對外說明。

歐洲司司長陳立國昨表示，外交部、經濟部、科技部、教育部相關人員及所屬研究單位專家，預定3月中下旬前往斯洛伐克、捷克、立陶宛實地考察。

有關今年歐洲地區政要訪台相關規畫，陳立國指出，陸續收到駐歐各館處回報，許多政要、議員表達訪台興趣，且歐洲許多國家因疫情趨緩逐步鬆綁規範措施，所以未來若有進一步確認消息，外交部會在適當時機對外說明訪團情況。

另據了解，原定2月訪台的英國國會下議院外交委員會，當時因訪團成員有人確診而延後行程，現傳出可能安排於4月訪台。外交部表示，竭誠歡迎英國下議院外委會擇期訪台，目前尚未有確切的訪問日期。

英國 教育部 疫情

上一則

新聞評論／吳釗燮 變身當防長 外交當副業

延伸閱讀

台灣人道援贈烏克蘭物資超過7500箱 17日舉行啟運儀式

台灣人道援贈烏克蘭物資超過7500箱 17日舉行啟運儀式
持台胞證可搭陸撤僑包機 台外交部批政治操弄

持台胞證可搭陸撤僑包機 台外交部批政治操弄
台外交部啟動撤僑 18人連夜搭巴士往烏克蘭西部

台外交部啟動撤僑 18人連夜搭巴士往烏克蘭西部
台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁？台外交部回應了

台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁？台外交部回應了

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有