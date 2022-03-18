新聞評論／吳釗燮 變身當防長 外交當副業

外交部部長吳釗燮。中央社資料照片

外交部長吳釗燮在立法院答詢透露，美國接下來還會有對台的軍售宣布。

讓人感到錯亂的是，吳釗燮以外交部長身分，變身為宣布軍購的國防部 長，而且還是在美國未作任何表示前，就率先替美國宣布對台軍售！有軍售，外長先搶功！而國防部還必須出面緩頰說，吳釗燮沒有洩密問題。

其實美台軍售，通常在美方未宣布前，台灣國防部一向低調，更不會證實未正式公布的軍售項目。這當然是因為軍售敏感，避免節外生枝，或因無謂生波而阻礙軍售進行，甚至可能影響軍備整備。

不過，吳釗燮對外長職務興味索然，卻對跨界扮演國防部長的角色興致勃勃；隨時國防部長上身，就我武維揚，或者好戰挑釁，或者大談台海防衛。譬如對於外傳俄羅斯聯邦安全局研判習近平今秋攻台，吳釗燮說，我們要做好自我防衛的準備，而美國也會有提供足夠武器、區域部署武力等挺台具體作為。

吳釗燮角色錯亂，本職荒疏，斷交已一拖拉庫，業務還是一問三不知。只想著外館正名台灣，沒想過到烏克蘭拓點設處。

蔡政府有個一直想改國名的總統，可以把國名從「這個國家」改到「中華民國 台灣」；有個習慣罵街，高度和格局都只和「街頭小混混」一般的閣揆；有個成天在「停電動物園 」裡抓鳥捕松鼠曬猴屁股的經濟部長；還有個出賣農民開放萊豬核食，又想侵吞農漁會的農委會主委；再有個幾乎把國防當本業、外交當副業的外交部長，真的沒什麼好奇怪！