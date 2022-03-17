申請美「境外預先通關」碰壁 外長：台灣安全做太好

民進黨立委羅致政昨詢問桃園機場 申設美國「境外預先通關」是否卡關，外交部長吳釗燮證實上一輪審查並未過關，稱原因是「台灣在安全方面做得太好」，美國認為這裡沒有任何安全威脅，他們要優先處理有安全威脅的地方；但台方仍會積極爭取。

台灣爭取申請加入美國「境外預先通關計畫」多年，據掌握，台方以桃機為申請人，曾在2020年至2021年找美國顧問公司遊說國會、行政部門，爭取美方批准在桃機設立境外入境審查點，耗資上百萬元台幣。

據了解，美方曾以台灣運量不夠大為由，暫時不考慮台灣申請案；另一方面，台灣可接受風險太低，桃機在考量轉機旅客境外入境時，曾衡量讓入境動線分為兩個，有憑證者可直接走出境層，不用走入境安檢，但航警局十分抗拒。

但針對吳釗燮昨答詢的說法，羅致政追問：「我們太安全了，所以不用？」吳釗燮回說：「對，我們做得太好了。」但羅說：「那不是很奇怪嗎？」對民眾而言可加快通關程序，反而因台灣太安全所以不需要？是否變得不安全一點比較好？

羅致政再問，該政策還要不要推？吳釗燮說，還是會繼續，積極爭取中，關於人員往來安全，台灣能盡到責任，美方也認可這種說法；除了美國國土安全部 目前尚未積極討論外，其他相關單位都認為台灣應在名單上。

不過桃機人員說，疫情 與運量並非全部原因，但是也與「台灣安全做太好」無關。