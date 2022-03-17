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推文批俄 拖累台代表被俄訓斥？吳釗燮：是意見交換

台灣新聞組／台北17日電
外交部長吳釗燮日前接受捷克「經濟報」訪問，稱台灣被俄羅斯列為48個不友善的國家之一，「我們深感自豪」。(圖：外交部提供)
外交部長吳釗燮日前接受捷克「經濟報」訪問，稱台灣被俄羅斯列為48個不友善的國家之一，「我們深感自豪」。(圖：外交部提供)

俄烏開戰引發國際局勢動盪。民眾黨立委邱臣遠昨質詢，台駐俄代表曾因外交部長吳釗燮發布有關譴責俄羅斯的推文，而被俄羅斯外交部「訓斥」；吳釗燮稱是意見交換，並未遭訓斥。

本報系聯合報報導，對於邱臣遠指吳釗燮2月26日透過外交部推特推文後，台駐俄代表耿中庸因此被俄羅斯外交部訓斥，吳答詢表示，台駐俄代表與俄相關單位見面是經常的事，這只是意見交換，沒提到推文。

多位立委關切俄羅斯是否對台採取報復行動。吳釗燮表示，目前俄羅斯僅將台灣列入不友善國家地區名單，沒有其他報復措施，台駐俄代表處營運正常。

但吳釗燮日前接受捷克「經濟報」訪問表示，台灣被俄羅斯列為48個不友善的國家之一，「我們深感自豪」；他還說，俄羅斯行動未如預期順利，中國大陸應獲取教訓，他並呼籲民主國家團結對抗極權侵略，使中方知所警惕。

烏克蘭陷入戰火，台灣民眾踴躍捐款並捐贈物資。台北中國時報報導，國民黨多名立委昨在立法院質詢指出，90年代蘇聯解體後，擁有許多前蘇聯軍事科技研發中心與武器生產工廠的烏克蘭，成了軍武輸出大國；烏克蘭出售中共軍武，促成解放軍實力大躍進，台灣能否要求烏克蘭政府往後不要再對大陸出售軍火？

面對立委連環要求，吳釗燮忍不住動怒回應，一邊協助難民卻又一邊提出政治條件，實在有所不妥，「安捏甘好？（閩南語，意指這樣好嗎）」會議主席羅致政最後打圓場說，烏克蘭還在打戰，不好在這個時間點要他們承諾什麼，還是未來再說吧！

俄羅斯 烏克蘭 共軍

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