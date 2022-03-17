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台船董座稱「遇瓶頸」 潛艦國造明年下水有變數

台灣新聞組／台北17日電
台船董事長鄭文隆發表公開信指出，潛艦國造碰到嚴重瓶頸。此為示意圖。(本報資料照片)
台船董事長鄭文隆發表公開信指出，潛艦國造碰到嚴重瓶頸。此為示意圖。(本報資料照片)

潛艦國造原型艦明年下水時程，出現變數。

台船董事長鄭文隆首度對台船發表公開信坦承，潛艦國造碰到嚴重瓶頸，設計人力、裝備如期進場等問題層出不窮，參與人員壓力非常大，希望台船員工不要推諉。

這是鄭文隆首次對潛艦國造表達憂心，軍方毫不意外，鄭文隆幾年來很少參加潛艦國造會議，指派幹部參加會議也不太進入狀況，鄭文隆稱潛艦國造碰到瓶頸，軍方內部早有鄭文隆去職勢在必行，否則潛艦國造無以為繼的看法。

鄭文隆在給台船員工的信函說，潛艦國造案碰到嚴重瓶頸，很多人心中都有甩鍋的念頭，希望找個理由離開這個專案。他希望主管能堅持到底，把自己及所帶領的同仁士氣激出來或帶出來；這是一個非常重大的建造案件，對國家社會，對個人職場生涯，其重要性相信大家都理解。他請大家放下所有介面協調的障礙，在介面灰色地帶，希望大家搶著去做，不要有推諉情事發生。

鄭文隆也對台船員工說了重話，請副總經理蔡坤宗及以下各級主管，不要掩蓋問題，掩飾困難，應據實反映及呈報，且要完全配合。

對於潛艦國造是否遭遇瓶頸，台船公司駁斥，潛艦國造至今進行五年多，執行中遭遇太多不可預期困難與窒礙問題，但都在海軍、台船及中科院共同努力之下逐次解決；進入建造階段，因疫情影響、裝備廠商商情資訊、生產速度變化、原合約雙方認知差異，增加不少額外工作，都在可控範圍內。

台船表示，董事長鄭文隆加強員工意志力，勉勵員工、提振員工士氣的信函，請不要過度臆測與錯誤解讀。

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