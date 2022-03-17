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借鏡俄烏戰 蔡英文：軍民兩用是趨勢

記者丘采薇、洪哲政／台北17日電
軍事迷日前記錄到海巡「安平級」巡邏艦中的安平艦、成功艦自左營軍港駛出，參與年度「海強操演」。(圖：讀者提供)
軍事迷日前記錄到海巡「安平級」巡邏艦中的安平艦、成功艦自左營軍港駛出，參與年度「海強操演」。(圖：讀者提供)

民進黨中常會昨邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲報告「台灣是安全的總合」。民進黨主席蔡英文指出，將來軍民兩用是必然的趨勢，軍方的這些資源，民間可以使用，民間的這些資源，在非常時期還可以動員，「這確實是我們要做的功課，這件事情非常重要。」

蘇紫雲建議，政府應強化基礎建設韌性，結合國防需求。例如台灣三鐵的地下段，可將車廂改為「機動指揮車廂」等，能提供很好的國防防護；此外，依照能源局統計，台灣有2506家公民營加油站、依各站營業所需之庫存平均儲油約16萬噸，可作為地面部隊、旋翼機之緊急補給用。

兵役調整，蘇紫雲建議，9至12個月的役期，是很不錯的平衡點，能夠兼顧國家安全及國民生涯規畫。

繼空軍公布共機動態，國防部表示，未來將針對中共解放軍海軍航艦跨區活動、海空聯訓，或蓄意挑釁進入台24浬鄰接區或12浬領海範圍的共軍艦艇，進行新聞發布，聲明主權立場。

海軍與海巡署近期在南部海域實施年度「海強操演」，海巡署新服役的600噸級「安平級」巡邏艦中的安平艦、成功艦首度參演，在南部海域進行「平戰轉換」訓練，磨合海上艦位部署。

「海強操演」是海軍與海巡署年度例行性操演，但今年規模大、期程長，自2月起將陸續實施約兩個月，今年主要為首度驗證安平級600噸巡防艦平戰轉換的準則。日前為操演在左營、高雄港集結的海軍主力艦艇，共同參與操演與警戒任務。

民進黨 國防部 共軍

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