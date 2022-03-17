綠委稱打仗像打電動 藍：被拿掃把的蘇貞昌帶壞

民進黨立委何志偉。(本報資料照片)

民進黨 立委何志偉在政論節目上表示，操作先進武器可以迅速訓練，就像台灣年輕人很會打電動一樣，三、五分鐘就上手，便可上戰場勇猛殲敵。國民黨文傳會副主委黃子哲說，依照何志偉很會打電動就很會打仗的神邏輯，那很會打屁的不就很會心戰喊話？很會打鐵的不就很會打造砲彈？很會打掃的不就很會掃雷？

何志偉日前在節目「少康戰情室」中稱，現在年輕人很會打電動，只需三至五分鐘便能上手，因此，只要將新式武器使用方式寫明，不採用填鴨式訓練方式，就能跟打電動一樣，讓年輕人快速上手。

本報系聯合報報導，黃子哲表示，高端疫苗 免疫橋接已經夠扯，現在連尖端武器也來隨意橋接？打電動殺殺時間可以，當成技能上戰場殺敵人則千萬不可。三、五分鐘能上手的電動，怎麼會是什麼複雜的電玩？況且電動百百款，是要懂麻將手遊的玩家，橋接哪部分的戰場技能？

黃子哲表示，台灣電競選手是很強，但與熟練操作高科技武器之間，仍有極大的差距。何志偉是民進黨內年輕世代不錯的政治人物，若是被行政院長蘇貞昌拿掃把抗敵的神話所帶壞，那就可惜了。

風傳媒報導，民進黨台北市議員洪健益16日也透過臉書發文批評何志偉，何志偉此番話簡直是對國家戰力及國防規畫最無知的具體展現。

洪健益質疑，如果會打電動就能打仗，何志偉是否考慮直接向國防部 提案將全部操練都改成打電動？何志偉打算何時駕駛戰鬥機負責驅離共機？

洪健益表示，有這樣的同志，本黨真的不需要敵人，希望何志偉不要為了聲量拚命上節目卻不做功課，這種發言只會被人笑掉大牙。