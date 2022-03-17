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台對美爭取採購AGM-158空對地飛彈 副防長：還沒破局

記者洪哲政／台北17日電
外交部長吳釗燮宣稱美對台還有軍售案要發布，國防部副部長柏鴻輝(右)上午在立法院表示，他認為這是工作階層上的討論、預測，而美未來對台軍售案，內容是立法院目前已審查的預算案當中，屬既定案件。(取自立法院直播畫面)
外交部長吳釗燮宣稱美對台還有軍售案要發布，國防部副部長柏鴻輝(右)上午在立法院表示，他認為這是工作階層上的討論、預測，而美未來對台軍售案，內容是立法院目前已審查的預算案當中，屬既定案件。(取自立法院直播畫面)

外交部長吳釗燮昨日宣稱美對台還有軍售案要發布，國防部副部長柏鴻輝上午在立法院表示，他認為這是工作階層上的討論、預測，而美未來對台軍售案，內容是立法院目前已審查的預算案當中，屬既定案件，且仍要看台灣的需求。立委關切台對美爭取AGM-158聯合空對地飛彈，柏鴻輝說此案仍在正進行中，他無法報告，但「還沒破局」。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等五項草案，柏鴻輝率官員列席備詢。國民黨立委溫玉霞、江啟臣都對吳釗燮表示美國將持續對台供應武器，近期會有對台軍售發布。為何由外交部來發布？

柏鴻輝表示，美對台軍售有知會美國國會的程序，安合局也有公布程序，而軍售在未知國會前，都有既定程序，立法院也知道程序在哪裡，外交部長所作推算，是因為駐美軍事代表團與駐美代表處是一個單位，統一由指揮蕭大使來領導指揮，所有軍購內容外交部要全程掌握，政治組也與美國會有聯繫，吳釗燮所說，他認為這是工作階層上的討論、預測，而我們軍售都正常。

柏鴻輝說，美未來對台軍售，內容是在立法院目前已審查的預算案當中，屬既定案件，且仍要看台灣的需求。立委關切台對美爭取AGM-158聯合空對地飛彈，柏鴻輝說此案仍在正進行中，他無法報告，但「還沒破局」。

江啟臣也關切，美方專家梅復興曾提出美國反對台海軍採購12架MH-60R反潛直升機。柏鴻輝說，他尊重專家「學術性的探討」，但不對稱戰力定義的認定可以討論。台灣也不會被迫消費。

而對於「共艦擾台」，柏鴻輝表示，在台海區域只要有共艦活動，海軍就派艦監控，而因國際海域及公海，海軍在作法上，只要在24浬鄰接區或12浬領海，或有危害區域安全時，海軍已考量要適時給國人知道。

預算 江啟臣 國防部

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