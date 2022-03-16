外島空防用信號槍？蘇貞昌：難在不開第一槍

四個月軍事訓練役役期是否延長，國防部長邱國正指若定案公布「一年後實施」。(記者杜建重／攝影)

中共 一架民用運12航機上月侵入東引防區上空，軍方近期派發馬防部大批信號槍，將對迫近防區的低空不明機發射信號彈示警。行政院長蘇貞昌昨天表示，「講白了，台灣的難處在不願意開第一槍」，但若中共先進行第一擊，也絕對沒有倖存機會。他重申，政府絕不會把人民推上戰場，非到萬不得已，絕不輕啟戰爭。

立法院昨天繼續進行施政總質詢。國民黨立委江啟臣 質詢指出，近期台灣空防令人憂心，春節期間不明飛行物進入東引領空，最近外島卻對官兵實施信號槍操作訓練，面對不明機侵入領空，國防部 的作為竟只是發信號槍，不知道的還以為是在求救。

江啟臣指出，當敵人或不明飛行物進入領空時，國軍作為是派戰機、廣播驅離、防空飛彈伺候；東引是台領空，發射信號槍是否符合接戰相關規定？部署在那裡的防空飛彈在幹什麼？

國防部長邱國正答詢表示，「目前狀況我們難就難在這」。江追問，國防部是擔心第一擊問題，想做柔性警告、避免擦槍走火？邱說，打信號槍用意在於「我看到你了」，信號槍、照明彈都是部隊現地就有的裝備，「難就難在有第一擊的問題」，還是希望要避免戰爭，但只要一有狀況，雷達就會偵測，飛彈也會鎖定。

江啟臣問，萬一對方來意不善，不是來試探，是真要打你？蘇貞昌則說，「那第一擊就是他喔，我們不願意，他如果攻擊我們，就是第一擊了，他絕對沒有倖存的機會。」台灣人愛好和平，人不犯我，我不犯人，政府絕不會把人民推上戰場，非到萬不得已，絕不輕啟戰爭，但也要備戰、止戰。

蘇貞昌說，北從遼東半島，南到海南島，中國任何機艦動態，連型號，政府都一清二楚。

陸委會主委邱太三表示，台灣絕不會挑釁中國，陸委會與中國的熱線也一定會在，在這樣的情勢下，一定是國安團隊做整體情勢分析，政府會窮盡各種手段，包括透過國際友人分析，作為後續作為參考。

此外，俄烏戰事引發「四個月軍事訓練役」役期延長與否的討論。江啟臣問何時會有具體答案，邱國正說，還在檢討，他只能承諾，若有定案要公布，有規定是一年後開始實施；是否溯及既往也在研議中。