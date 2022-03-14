嚇阻低空不明機 台外島空防用信號槍

一架中共運12民用機日前侵入馬祖東引防區上空。(取自百度百科)

中國大陸一架民用運12航機上月侵入馬祖東引防區上空，軍方為強化東引等外離島地區「空中突發狀況處置作為」，近期派發馬防部大批信號槍，由步兵訓練指揮部派遣教官赴東引授課，將由地面衛哨對迫近防區的低空不明機發射信號彈示警。

陸軍司令部昨天證實，馬防部為強化海、空突發狀況處置，將信號槍下發至各一線哨所使用，經由防區指揮官同意方可射擊實施示警，使用時機均按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」執行。

大陸一架運12航機2月5日低空迫近東引防區，當時傳出地面配備刺針飛彈、Ｔ-8220機砲，搭配PSTAR雷達負責野戰防空的「彈砲混合連」，並未接獲空軍作戰中心（JAOC）發布防空情報，因此未啟動接戰程序。對中方此舉，國防部 研判意圖「運用民用航空器，測試國軍的應變作為」，空軍當時宣稱情報傳遞與戰備措施都合宜。

事發後，空軍一開始宣稱空防與情報傳遞無虞，避談改進措施，但軍媒青年日報日前披露，為強化「空中突發狀況處置作為」，馬祖防衛指揮部日前在東引天馬基地舉行信號槍操作教育 訓練，讓官兵實際操作信號槍。防區副指揮官表示，希望透過教育訓練，強化各營區與據點值勤官兵空中突發狀況處置，以確保馬祖地區空域安全。

國造信號槍是用來標定地面或海面位置，通常用於搜救之用。以國造Ｍ8式信號槍為例，用的是美造8式40公厘信號彈，單發裝填，有效射程僅約50公尺。一位軍界人士說，以發射信號槍向不明機示警，做法罕見。

知情官員表示，兩岸情勢敏感，對於迫近防區的不明航機，若啟動戰備射擊，恐引發戰端，直接以砲射控雷達照明，也有暴露雷達部署位置之虞，因此採用柔性警告措施，以信號彈向不明機示警，顯示地面已有監控，不排除進一步反制。

但也有官員認為，由衛哨發射信號彈，地面明、暗哨，以及對空監視哨位置，將會因此曝光。