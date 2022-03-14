我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

嚇阻低空不明機 台外島空防用信號槍

記者洪哲政／台北14日電
一架中共運12民用機日前侵入馬祖東引防區上空。(取自百度百科)
一架中共運12民用機日前侵入馬祖東引防區上空。(取自百度百科)

中國大陸一架民用運12航機上月侵入馬祖東引防區上空，軍方為強化東引等外離島地區「空中突發狀況處置作為」，近期派發馬防部大批信號槍，由步兵訓練指揮部派遣教官赴東引授課，將由地面衛哨對迫近防區的低空不明機發射信號彈示警。

陸軍司令部昨天證實，馬防部為強化海、空突發狀況處置，將信號槍下發至各一線哨所使用，經由防區指揮官同意方可射擊實施示警，使用時機均按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」執行。

大陸一架運12航機2月5日低空迫近東引防區，當時傳出地面配備刺針飛彈、Ｔ-8220機砲，搭配PSTAR雷達負責野戰防空的「彈砲混合連」，並未接獲空軍作戰中心（JAOC）發布防空情報，因此未啟動接戰程序。對中方此舉，國防部研判意圖「運用民用航空器，測試國軍的應變作為」，空軍當時宣稱情報傳遞與戰備措施都合宜。

事發後，空軍一開始宣稱空防與情報傳遞無虞，避談改進措施，但軍媒青年日報日前披露，為強化「空中突發狀況處置作為」，馬祖防衛指揮部日前在東引天馬基地舉行信號槍操作教育訓練，讓官兵實際操作信號槍。防區副指揮官表示，希望透過教育訓練，強化各營區與據點值勤官兵空中突發狀況處置，以確保馬祖地區空域安全。

國造信號槍是用來標定地面或海面位置，通常用於搜救之用。以國造Ｍ8式信號槍為例，用的是美造8式40公厘信號彈，單發裝填，有效射程僅約50公尺。一位軍界人士說，以發射信號槍向不明機示警，做法罕見。

知情官員表示，兩岸情勢敏感，對於迫近防區的不明航機，若啟動戰備射擊，恐引發戰端，直接以砲射控雷達照明，也有暴露雷達部署位置之虞，因此採用柔性警告措施，以信號彈向不明機示警，顯示地面已有監控，不排除進一步反制。

但也有官員認為，由衛哨發射信號彈，地面明、暗哨，以及對空監視哨位置，將會因此曝光。

中共 教育 國防部

上一則

冷眼集／信號槍克難戰法 內宣高於嚇阻敵機

下一則

與清潔工「解衣共浴性交易」 台駐奈公使遭彈劾

延伸閱讀

台防長：一旦戰爭大家都慘 勝也是慘勝

台防長：一旦戰爭大家都慘 勝也是慘勝
新聞評論／政府躺平了？追不到共機也測不到核食

新聞評論／政府躺平了？追不到共機也測不到核食
共軍反潛直升機 低空擾台遭驅離

共軍反潛直升機 低空擾台遭驅離
俄若攻烏 澳洲國防部長：習近平恐明目張膽打壓台灣

俄若攻烏 澳洲國防部長：習近平恐明目張膽打壓台灣

熱門新聞

中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世