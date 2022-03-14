冷眼集／信號槍克難戰法 內宣高於嚇阻敵機

陸軍東引防區衛哨將使用「信號槍」，對迫近防區的低空不明機發射示警。圖為海軍艦艇官兵發射信號彈。（取材自國防部青年日報電子版）

一架中國大陸運12航機日前迫近台灣東引防區上空，動機不明，空軍對外宣稱雷情傳遞全無缺失，外界卻質疑地面防砲部隊當時是否及時獲令啟動戰備反制；軍方如今提出補破網的舉措，保家衛國之心無庸置疑，但這項措施既是為應急而用，突發狀況下還要層層請示，實際可行性恐怕大有問題。

針對這起事件，空軍現有「寰網」系統功能強大，結合各型中遠雷達與海軍在港當值艦，理應涵蓋高、中、低空域，尤其外島若有防空雷達盲區，早應進入補隙雷達因應，不會拖到這架運12民航闖進東引近空才發現。

而按空軍「寰網」系統性能，敵我識別儀（SIFF）對追蹤目標會出現一到四型碼，第一型碼是航機使用的「3300」，第二、三型碼則是盟國密碼、第四型碼則是高度威脅目標碼，各型目標在電腦上呈現都高度自動化，追蹤都是在螢幕上以游標標到後，即可立刻顯示各型碼，並可自動反饋到海軍聯成系統與各級作戰區指揮中心。若有危害目標出現，空軍須透過防情網發布防情警報給負責野戰防空的陸、海軍進行防空作戰準備。

運12機闖進東引空域，樣態縱屬分類模糊的灰色地帶作戰舉措，但除東引有空軍戰管雷達外，海軍基隆、澎湖在港的防空當值艦都應偵知，並匯報「寰網」；然而「寰網」當日未依慣例下令東引防砲單位戰備，空軍對外宣稱情傳沒缺失，目標資料也未被誤刪，讓外界霧裡看花。

在此情境下，陸軍宣布以信號槍進行「空中突發狀況處置作為」，讓包括對空監視哨在內的地面衛哨以肉眼目視目標後，發射信號槍嚇阻接近的空中目標，這種非傳統的克難戰法，對內宣示善盡戰備責任的意味，遠高於嚇阻敵機的實際效果，畢竟在當前兩岸局勢下，地面部隊不適合隨意開火釀成戰事。

但此克難戰法，固然呈現軍方不願輕啟戰端的細膩用心，卻也凸顯現行防情傳遞機制恐對運12類型機沒有確實反制方式，發射信號彈徒示「I see you」；只是，這項措施既是為應急而用，以肉眼辨識低空不明目標，反應時間多在一瞬間，若還要衛哨層層「請示防區指揮官同意方可射擊實施示警」，不免徒具形式。