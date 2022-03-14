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俄烏戰爭何時落幕 鴻海評估4月底可望停火

記者蕭君暉／台北14日電
鴻海集團評估俄烏戰事4月底可望停火。圖為鴻海董事長郭台銘。（本報資料照片）
鴻海集團評估俄烏戰事4月底可望停火。圖為鴻海董事長郭台銘。（本報資料照片）

俄烏戰事昨進入第18天，法人圈流傳鴻海集團內部對戰事評估報告，包含四階段、三情境，以及三種應對方案，預期戰爭有高達七成的機率會在4月底告一段落，屆時全球股市將狂飆15%；最悲觀的情境是歐美參戰，全球經濟窒息，股市將雪崩，產業斷鏈、債市大違約，但預估發生機率僅5%。

俄烏大戰掀起全球風暴，法人圈流傳鴻海集團財務總處風險管理處彙整的16頁報告，勾勒戰事對全球政經產業局勢的影響，提供包括鴻海董座劉揚偉在內的高層掌握情報，做後續應變與布局。鴻海是全球最大電子代工廠，洞察全球局勢脈動，並且擁有龐大的智囊團與分析團隊，該份報告獲得市場與法人界高度重視。

這份報告名為「烏俄戰爭及其制裁之連鎖衝擊」，由內部團隊提出結構性分析及建議。

根據鴻海提出的報告，評估烏俄戰爭將有四階段，一、去武化。二、圍基輔。三、占基輔（扶植傀儡政權）。四、美歐與俄談判（俄羅斯退兵、歐洲取消制裁、美國程度待定）。然後將有三個情境，也就是三個可能結果。

一：短期落幕即4月30日前（發生機率70%），俄撤軍烏克蘭，西方撤銷制裁。結果是風險情緒下降，原物料、債市與美元匯市都下跌，全球股市上漲15%。

二：長期抗爭數年之久（發生機率25%），烏西仍為烏政府控制，烏東為俄羅斯控制。結果是原物料處於高檔，股市仍有下跌空間，利率與美元匯市都處於高位。

三：歐美參戰，但德法已主和談（發生機率5%），屆時原油、天然氣、糧食、半導體材料等大漲與斷鏈，全球經濟窒息。股市則是全球雪崩，債市大規模違約，美元匯市與黃金大漲。若是發生最極端惡劣情況，將會導致高通脹、高利率、美元大漲、實體經濟衰退。

至於鴻海集團的因應方案，若是發生情境一，將逢高賣美元，暫時少備料，待原物料價格回落再積極備料。同時，趁股市下跌，投資好的公司。

若是發生情境二，即長期抗爭，則建立長美元部位，留意客戶長期需求下降可能性，審慎且減少投資。若是發生情境三，即美歐參戰，必須大買美元及黃金避險，並在適當價格訂定採購合約，穩定貨源及降低成本，小心客戶倒帳，同時暫緩投資。

鴻海 投資 俄羅斯

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