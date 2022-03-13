教召就地動員 蔡英文：仗在哪打 部隊就在哪訓

蔡英文總統（右二）12日視導首批新制教召，觀看後備軍人練習射擊與打靶。（記者潘俊宏／攝影）

首批新制教召的後備軍人入營訓練，蔡英文 總統昨赴206旅視導。蔡英文表示，這次教召落實全民國防精神，貫徹「就地動員，就地作戰」原則，每一位召員，就在自己戶籍地的戰術位置，預設戰場發生在自己的家鄉，除了讓戰時動員可更加迅速，達成仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓的目標，相信所有召員對於守護家園的向心力，也會更加堅強。

蔡英文昨分別視導實彈射擊訓練狀況、沐浴站開設暨整備情形、營地住宿規畫，以及露營地搭設狀況，隨後頒發加菜金。

蔡英文指出，這是首次的新式教召，她一定要來看後備軍人動員訓練情況，這次教召不僅時間延長，科目也比以往多，更加精實嚴格。近來的烏克蘭 情勢再次證明，守護國家，除了國際的聲援和協助，還是要靠全民團結一致。

蔡英文表示，這次新式教召落實全民國防的精神，她也注意到，有些人因為太太快要生產，可以申請免召，但是仍來履行義務，也得到太太的支持；也有很多人放下工作來參與教召，要利用14天複習戰場技能，展現守護國家的決心；還有在教召行軍當中，有小學老師帶著同學為後備軍人加油，代表國人對國防的重視，也是推動全民國防的意義。

針對教召議題，民進黨立委蔡易餘近期提出「後備軍人召集優待條例」草案，與行政院版相較，可領取召集獎金的後備軍人，除接受第五次教召，也多了「自願接受教育 召集」規範。

時代力量立委邱顯智表示，若完備法治，他願意主動加入教召，保家衛國不是一個口號，實際的行動才有意義，當每一個人都展現抗敵決心，自己的國家自己救，才能保衛國家安全。