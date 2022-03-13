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遊說美設「境外預先通關」 台灣運作經年…碰壁

記者侯俐安、張加／台北13日電
台灣爭取申請加入美國「境外預先通關計畫」，但遭美方以運量不夠大為由拒絕。圖為桃園機場候機室。（記者黃仲明／攝影）
台灣爭取申請加入美國「境外預先通關計畫」，但遭美方以運量不夠大為由拒絕。圖為桃園機場候機室。（記者黃仲明／攝影）

台灣爭取申請加入美國「境外預先通關計畫」多年，根據本報系掌握，台灣以桃園機場為申請人，曾在2020年至2021年找美國顧問公司遊說國會、行政部門，爭取美方批准在桃園國際機場設立境外入境審查點，美方最終仍以運量不夠大為由，暫不考慮台灣申請案。

外交部前年曾證實，桃園機場已透過駐美代表處申請加入美國境外預先通關計畫，桃園市長鄭文燦去年也說，將全力推動桃機加入美國境外預先通關機制。

美方若在台灣設置對美航班「境外入境審查」，赴美旅客經台灣移民署出關查驗後，會再進入境外入境審查空間，查驗出關、行李等，抵達美國可較便利通關，若查到違法紀錄也可拒絕民眾上機。除了台灣之外，從越南、馬尼拉等第三地來台轉機赴美，也可使用境外入境審查。

桃機在2020年討論此事時，連同動線與停機位都已規畫完成，但規畫在新冠疫情之後卻無疾而終。

透過美國司法部「外國代理人登記法」（FARA）系統查詢，台灣曾以桃機為申請單位，2020年至2021年間找美國顧問公司遊說國會、行政部門，爭取美方批准在桃園國際機場設立境外入境審查點。

協助台灣遊說的顧問公司，執行長為被外界稱為「台灣之友」、曾任美國前副總統錢尼副國安顧問的葉望輝（Stephen Yates），每月收取1萬5000美元費用，合作關係至少半年；顧問公司曾聯繫美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）、霍利（Josh Hawley）等多位參、眾議員辦公室，尋求支持。

去年3月，魯比歐率幾位參、眾議員聯名致函負責單位，表達支持台灣加入美國境外預先通關計畫；去年底，共和黨籍議員在兩院提出「台灣預先通關法案」，盼推動台灣加入美國境外預先通關計畫，但結果不如預期。

機場 眾議員 越南

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