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拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

台灣新聞組／台北13日電
美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)
美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

美國總統拜登簽署「2022會計年度聯邦政府撥款法」，該法首次禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。專家表示，美國的這一步雖不至於「促獨」，但是很明顯是「反統」。

本報系聯合報報導，台外交部指出，「2022會計年度聯邦政府撥款法」包括三項友台條文。首先，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖；再者，匡列300萬美元的授權額度提供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用；最後，國務卿應於立法後90天內就成立「台灣學人計畫」的可行性向國會提交報告。外交部感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持。

外交部表示，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。

中央社報導，禁止美國行政部門製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土地圖的條文，是由共和黨籍眾議員帝芬尼（TomTiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（ScottPerry）等提出，條文原先版本明確禁止地圖把台灣畫成中國一部分，去年7月28日被納入「2022財政年度國務院、對外行動和相關計畫撥款法案」，當時獲眾院以217票贊成、212票反對通過。

帝芬尼當時在眾議院表示，自1970年代開始，美國「一中政策」認知北京所稱台灣是中國一部分的虛假主張，這項「不誠實政策」應被摒棄。他所提出的條文雖無法改變這項政策，但至少能要求美方使用「誠實地圖」。

專家：不能說是促獨 但明顯是反統

另據台北中國時報報導，前外交官介文汲指出，該法案透過地圖將台灣與大陸做出區隔，反映出美國政府就是希望台灣跟大陸在法律上的互不隸屬，進一步強化兩岸作為不同政治實體的事實，美國的這一步雖不至於到「促獨」，但是很明顯「反統」。介文汲說，美國現在一方面反獨，但是做得更明確的就是反統，當初中美建交三公報提到的兩岸的統一要由兩岸人民和平解決，已經在慢慢偏離這個立場，「這個法案不能說是促獨，但明顯是反統。」

政大外交系副教授黃奎博也說，從治理現況的角度來講，美國明顯區隔兩岸，但是法案也沒要求地圖上一定要標示成「Taiwan」與「China」，或是「R.O.C」與「P.R.C」，反正只要不是同一塊顏色就好。

拜登 聯邦政府 國務院

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