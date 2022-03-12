新聞評論／恢復徵兵？蔡政府怎敢得罪「不願役」

俄烏戰爭引發全球震撼，「今日烏克蘭，明日台灣」的議題也在台灣發燒。正逢國防部 試辦後備軍人教召延長，激起更多國軍能否抵禦中共入侵的辯論，並質疑現行四個月兵役形同虛設。對於是否役期延長恢復徵兵，國防部長邱國正表示「不排斥」，外界若要討論，國防部可以表示意見。他顯然深知此事是棘手議題，除非政府高層願意扛下政治壓力，否則軍方不會主動表態。

論台灣目前的安全形勢，恢復徵兵是相當合理的事。國軍現行編制員額為18萬8000人，國防部設定「編現比」應達九成，至少需近17萬人。台灣2011年底修法轉型募兵，2020年底終於達到九成目標，但這數字是被相對輕鬆的單位墊高，骨幹的野戰部隊始終低於門檻。再說，所謂「平日人力九成就夠，戰時再編實」，僅適用於地面單位；艦艇或飛行部隊每天在海峽一線戰備，又具高技術門檻，很難靠後備人員臨時填補。亦即，平日便應以各崗位皆有人為目標，而非九成就自欺自滿。

更糟的是，灌水的九成編現比，也即將跳票。因應共軍壓境威脅，府院以特別預算 增購F-16戰機與防空、反艦飛彈。這些先進武器確有助提升制空制海能力，但擴編單位所需的數千員額，卻不是舉債就可解決，而需有質量均佳的新血加入國軍。但蔡政府不斷升高兩岸對峙時，卻又不斷壓低軍人的價值及士氣，國防部為補滿缺額屢傳濫竽充數的案例。尤其台灣面臨少子化危機，以役齡青年的下滑幅度，要招募好的人才入伍簡直難上加難。

重啟義務役的優點，是軍方不必再為兵源傷透腦筋；但恢復徵兵制，也不代表戰力提升。國軍現行人力規模是配合募兵打造，一旦恢復義務役，每年八、九萬役男如何編排，多餘者能否以替代役或其他方式消化？志願役士兵要不要維持現有人數？好不容易瘦身的國軍，若要重新增重，相關程序與開銷都有待精算。

更嚴峻的是：民調 顯示，最反對徵兵的年齡層就是役齡世代。軍事訓練役實施近十年來，普遍存在「役男不願學，幹部不想管」，雙方只求混完四個月役期。國防部將後備教召延至兩周，即出現參與者與女友當眾相擁而泣，文弱程度令人咋舌。相較之下，志願役官兵從軍是為養家餬口，至少敬業度較佳。若役期改回一年或更長，由奢入儉的「不願役」是否會使國軍的管理壓力倍增，訓練精度倒退，未蒙其利先受其害？

除此之外，最大癥結在於，蔡政府及朝野菁英是否願意就事論事嚴肅看待國家的存亡發展，這其實讓人難以樂觀。台灣民主轉型的一大流弊，就是政府決策的極度媚俗化。恢復徵兵勢必衝擊年輕族群，蔡政府幾年來藉著操作世代矛盾大發利市，要它對自己獨立優勢的選民開刀，恐難如登天。何況，在野黨也陷入同一窠臼。在這種情況下，朝野各自振臂呼喊徵兵提升軍力，最後絕無可能落實為政策。

台灣面臨敵人壓境的凶險日甚，卻是類似情境中唯一廢除徵兵的國家，極其荒謬。但年底選舉在即，要朝野坐下來共商國家安全大計，卻是不可能實現的美夢。尤其民進黨一向將選戰視為「內戰」，把削弱政敵當成首務；它嘴上鼓動民眾仇中，心裡更想殲滅的卻是反對黨，因此撕裂社會毫不手軟。政客是短視的，他們永遠只優先計算自己的短期利益，並不惜為此製造衝突。在這種自私心理下，民眾都知道台灣兵制應當修改，但政治人物絕不會付諸行動。