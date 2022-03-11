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美軍印太司令：台恐遭陸侵略 應盡快做好作戰準備

記者張文馨／華盛頓報導

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）10日在聯邦參議院軍事委員會作證表示，台灣遭遇侵略是可能的，台灣的軍事投資方向正確，應盡快做好作戰準備；中國大陸針對香港、印度、南海的種種作為，都讓人擔憂。

俄烏戰爭還在持續，美國政界跨黨派地支持烏克蘭，譴責俄羅斯的侵略作為，國會議員們也紛紛關切，台灣當如何抵禦中國大陸的脅迫和軍事行動。

以烏克蘭為鑑，阿基里諾表示，這告訴我們侵略國可能採取行動，針對台灣的行動是可能發生的，台灣必須盡快達到備戰水準。

阿基里諾臚列中國大陸種種令人擔憂的作為，例如違反對香港的協議、與印度的致命衝突、在南海以及中方所謂九段線內的非法主張，去年11月底中國大陸海警船在南海發射水砲，阻止船隻運送補給物資給菲國軍方人員。

阿基里諾也提醒，中國大陸在台灣附近的軍事演練已非一兩日，但規模和精細程度大幅提升。

相較前任司令戴維森（Philip Davidson）曾作出「台灣六年內遭遇中共野心威脅」的評估，阿基里諾說，無法預測中國大陸國家主席習近平的「侵台時間表」，美國要做的是隨時準備就緒，維護多年來以規則為基礎的國際秩序和自由開放的印太地區，強化威懾部署。

阿基里諾提到，印太戰區是美國如今最優先、最重要的戰區，中國大陸是最令人擔憂的戰略競爭對手；美軍要在第一島鏈建構一支精準打擊網絡、反艦和防空能力的聯合部隊，在第二島鏈整合空中與飛彈防禦，並強化部署以支持長時間作戰行動。

國務院政軍局助理國務卿露易絲（Jessica Lewis）10日在參議院外交委員會作證表示，台灣需要專注在不對稱戰力以及後備改革，台灣需要價廉、機動、彈性且分散的防禦系統，那些武器都已經在俄烏戰爭發揮巨大影響力。

阿基里諾說，台灣採購100套魚叉飛彈系統，這是在衝突發生後能存續的防衛部署，也投資F-16戰機以強化空中軍力，這些軍事投資方向正確。

國防部負責戰略、計畫與軍事能力的助理部長卡林（Mara Karlin）表示，台灣應全力發展非對稱力量，盡快做好準備；美國依據台灣關係法協助台灣自我防衛，目前的軍售程序都正常運作。

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