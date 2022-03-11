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台防長：一旦戰爭大家都慘 勝也是慘勝

台灣新聞組 / 台北11日電
立法院外交及國防委員會10日邀請國防部長邱國正（右）、國安局長陳明通（左），就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告並備詢。（記者許正宏／攝影）
立法院外交及國防委員會10日邀請國防部長邱國正（右）、國安局長陳明通（左），就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告並備詢。（記者許正宏／攝影）

美國國防部印太事務助理部長瑞特納9日表示，中國大陸是步步進逼的威脅，台灣是節節攀高的情勢；中國大陸侵略風險日增，解放軍的軍力成長，眼下威脅比近幾年都來得大。台國防部長邱國正昨在立院表示，作戰大家都不願意，一旦作戰大家都很慘，就算勝的也是慘勝，真的需要多考量。

本報系聯合報報導，外交部昨在立法院外交國防委員會提出烏俄情勢的報告，書面報告內容向中國大陸喊話，台國安單位已提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，慎防中方藉機滋事；而若中方錯估情勢恣意對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。外交部長吳昭燮宣讀時，也特別提及這點。

國防部長邱國正在會前受訪表示，作戰大家都不願意，作戰之前都要經過一番考量，真的要多考慮，慘痛不慘痛，一但作戰大家都很慘，以前不管抗戰、古代作戰經驗，到最後有慘勝，就算勝的也是慘勝。

對外交部的說法，邱國正說，大家都要避免作戰，但坦白跟大家說，國防部看到、聽到，但嘴巴是閉攏的，會靜觀其變，不會跟別人討論，但有所準備有所因應。

國防部提到烏克蘭戰略指導為「持久消耗戰」，台北中國時報報導，邱國正表示，持久消耗戰要看環境，若地方大、有時間就可以扭轉，但仍因地而異，台澎防衛作戰特性不太一樣。媒體追問，是否學習烏克蘭發放全民槍枝作戰，邱國正回應，「還不到這地步」。

據報導，國民黨立委江啟臣質詢，中共參考俄烏戰事，是否會改變犯台模式？例如先拿外島？邱國正說，中共現就有拿外島能力，但會想一次搞定，如果他們打外島，也會同時攻擊本島，若參考俄烏戰事，中共攻擊速度會加快。

國民黨立委廖婉汝問俄烏戰爭對台防衛作戰啟示，邱國正說，台灣與俄烏有一樣、也有不一樣的地方，基本上兵力概等，台灣地理環境占些便宜，有台海天險，但不能指望這點。俄烏作戰先打指管通情監偵系統，台澎防衛作戰也會同樣，要加以防範。

國防部 中共 國民黨

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