陸國防部：台灣問題美日鬧越歡，陸出手就越硬

圖為解放軍空軍航空兵某旅今年2月20日進行空中加油訓練。（取自大陸國防部網站）

中國大陸國防部 發言人吳謙對台獨再度提出警告，並重申台灣問題純屬中國內政。吳謙說，「美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬」。他強調，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍 絕不姑息，「露頭就打」。

中國大陸國防部官網10日公布吳謙9日接受媒體採訪的問答內容，四個問答中的第四個就是關於台灣問題，提問內容為：提請十三屆全國人大五次會議審議的政府工作報告指出，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。據報導，民進黨當局頻頻炒作大陸軍機繞台飛行。美方再次售台武器，美議員、前政客接續竄訪台灣，美日還多次就涉台議題發表不負責任的言論。請問發言人有何評論？

吳謙回答稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，願以最大誠意，盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍「台獨」分裂勢力分裂祖國。解放軍有關演訓活動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

他表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美日試圖通過打「台灣牌」來實現其「以台制華」的政治圖謀，注定是難以成真的黃粱一夢。美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。必須指出，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。

對於大陸今年國防費預算 達到1兆4760.81億元人民幣，較去年又成長7.1%。吳謙表示，增加國防費，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。