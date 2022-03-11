陸全國政協決議 反台獨堅持九二共識

大陸「全國兩會 」近尾聲，大陸全國政協昨閉幕，通過政協第13屆全國委員會第五次會議政治決議，決議提到，落實香港一國兩制，堅持一個中國原則與九二共識，反對台獨分裂勢力。大陸全國政協主席汪洋在閉幕會上強調，為迎接中共 20大，要「旗幟鮮明講政治」，對一些問題的看法或有不同，但「政治立場不能含糊、政治原則不能動搖、政治方向不能偏離」。

今年大陸全國兩會涉台議題成為外界關注焦點之一，台灣淡江大學中國大陸研究所教授張五岳指出，雖然大陸國務院總理李克強在政府工作報告中提出「貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」，但他認為，現階段兩岸、台海議題仍非北京 當局重中之重的議題，短期來看兩岸關係固然已經不同，但基本結構不會有很大的改變。

針對北京近來一再釋出「對台總體方略」相關訊息，陸委會發言人邱垂正表示，內容多屬過去對台政策主張與立場。北京當局不願正視中華民國是主權國家，不論其名稱是所謂方略或其他，都只是充滿各式謬論與欺騙，對兩岸關係的發展毫無助益。

國策研究院昨舉辦「中共兩會與兩岸關係」座談會，張五岳在會上表示，從今年兩會大陸國家主席習近平到訪的每個團組所發表的談話來看，現階段兩岸、台海議題並非當前的重中之重。

張五岳指出，今年政府工作報告確實談了幾個基本想法：第一，對台指導方針是「貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」，基本原則是堅持「一個中國」原則和九二共識，主要目標是堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力介入，主要底線硬的一手是反對台獨外力；軟的一手包括民族偉大復興、融合發展等，這些相較過去一年固然有所差異，「但基本上與現行策略完全沒有差異可言」。