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賴清德：不能只期待美派兵護台 須展現自我防衛決心

台灣新聞組／台北10日電
副總統賴清德表示，台灣不能只期待美國派兵保護台灣，必須展現自我防衛決心。（本報資料照片）
副總統賴清德表示，台灣不能只期待美國派兵保護台灣，必須展現自我防衛決心。（本報資料照片）

立法院外交及國防委員會今天排定「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告議程，外交部書面表示，台灣國安單位已提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，慎防中國藉機滋事。對於中國大陸如果犯台，副總統賴清德受訪表示，台灣不能只期待美國派兵保護台灣，必須展現自我防衛決心。

本報系聯合報報導，國防部表示，針對俄烏戰爭，國軍已編成專案小組，蒐整相關資料並評析其態勢，並採取相應作為；烏克蘭在「敵大我小」不利條件下，有效遲滯俄軍作戰行動，國軍參據烏克蘭善用國內戰場特性及認知作戰等經驗，已納入不對稱作戰規畫的一環。

國防部表示，拜登政府「定期派遣艦船通過台灣海峽」，而台灣目前未發現共軍兵力異常調動情事。

民進黨主席蔡英文昨在中常會表示，這次俄國入侵烏克蘭事件，國人都有一個很深的體驗，就是自助人助是烏克蘭在面對俄羅斯侵略時最好的寫照，對於台灣而言，唯有團結一致才能面對困難，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。

副總統賴清德昨接受電視專訪也提及，美國對台支持堅若磐石，但台灣不能只期待美國派兵保護台灣，自助而後人助，台灣必須展現自我防衛決心。

台北中國時報報導，對於台灣加入歐美制裁俄羅斯行列，遭俄國列為「不友善國家和地區」名單，賴清德昨受訪時坦言：「我們是不得不」。他表示，台灣已經成為民主陣營的一員，所以一定要參加，這就是一個態度，否則台灣是旁觀者，哪一天遭受攻擊，別人怎麼會幫忙，畢竟大家都是會算帳的。

另有人批評美國人應當面向台政府承諾，中國大陸打來時美國一定要出兵；賴清德表示，與其要求美國在這當下就要公開承諾，若不承諾就等於不是真心誠意，不如要求中國不能、也沒有權利打過來，邏輯先後次序應該這樣。

至於明日台灣會不會是今日烏克蘭？他說，台灣一定要做最壞的打算及最好的準備，但一定要避免這個事情發生。他說，習近平會不會是普亭？還要有一段時間觀察，但希望不會；這場俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，也能讓習近平看清楚國際局勢。

烏克蘭 賴清德 俄羅斯

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