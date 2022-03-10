黑白集／廢核陷能源困境 今日德國 明日台灣

台灣綠能發展很不可靠，同樣是廢核，能源困境可能比德國還糟。圖為桃園觀音沿岸風力發電。（本報資料照片）

在一串「今日／明日」的投射中，台灣自比過香港與烏克蘭，現在又有一個不同的鏡射對象，那就是德國 。此處比的不是亡國感、也不是戰爭，而是能源選擇的困境。美國發動禁運俄羅斯原油，德國表示無法跟進，因為該國經濟對俄國 能源倚賴甚深。

德國有二分之一的天然氣 、三分之一的煤和四分之一的原油購自俄國。上月底德國關閉「北溪二號」的供氣，對其能源已造成不小的衝擊；若再停止俄國原油進口，整個民生和經濟都將受到重大衝擊。德國選擇不跟隨美國腳步，主要是為國家利益著想，絕不能為制裁而自廢武功。不僅德國，歐洲多數國家皆如此，唯有脫歐的英國例外。

德國的能源高度依賴俄國，主要是2011年福島核災後，梅克爾政府在一片反核示威聲中決定廢核，原本占18％的核電，要在今年底前全部關閉。儘管德國積極發展再生能源，不要核電也不要煤炭，但也因此大大增加了對俄國天然氣的倚賴。北溪二號即是為此而建，但如果德國禁運俄國石油，俄國揚言還會關掉北溪一號；如此一來，德國產業即告癱瘓。

同樣是廢核，台灣的情況可能比德國還糟。我們的綠能發展很不可靠，電網脆弱不堪，天然氣得一船船運進來易受封鎖，又沒有鄰國可以買電。今日德國，映照了台灣能源慘況。