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台八壽險持有俄債 認損提列估逾百億

記者廖珮君、紀佳妘／台北10日電
俄烏戰爭讓台灣許多壽險業曝險，金管會主委黃天牧9日出席立法院財政委員會備詢表示，估八家壽險業提列減損將超過100億元台幣。（記者潘俊宏／攝影）
俄烏戰爭讓台灣許多壽險業曝險，金管會主委黃天牧9日出席立法院財政委員會備詢表示，估八家壽險業提列減損將超過100億元台幣。（記者潘俊宏／攝影）

據金管會掌握，共八家壽險業持有俄羅斯債券，其中六家已提列減損99.67億元（台幣，下同，約3.52億美元），金管會主委黃天牧昨日說，估八家壽險業提列減損將超過100億元，但若未來情勢好轉，仍可以迴轉；另外四家銀行持有俄羅斯債也已提列跌價損失。

黃天牧昨列席立院財委會，針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對台灣金融市場與金融業的衝擊與政策因應」進行專題報告，多位立委提醒金管會應留意壽險業投資俄羅斯債可能的最大損失。

據統計，2月壽險業對俄羅斯曝險為1149億元、銀行業為51.8億元，合計曝險部位1200.8億元，若與1月相較，壽險業曝險降、銀行業則反向增加。

金管會官員解釋，壽險業較上月略降，可能是因壽險業減碼或認損，銀行業則因匯率變動，導致銀行握有海外投資部位換算成新台幣後金額增加。

依壽險公會統計，共有國泰、富邦、台壽、新光、中壽、南山、全球及三商美邦八家持有俄羅斯債券，其中國壽、富邦、新光、台壽、中壽、全球人壽已宣布提列減損。

其中以新壽提列31.6億元最多、國壽提26億元次之、富邦提22億元、中壽提15億元、台壽提5億元，全球則提700萬元最少，合計六家共提了99億6700萬元。

若加上南山和三商美邦，合計八家壽險業提列減損估120~140億元，這部分已涵蓋因降評、及債息可能逾期給付的預期信用損失。

黃天牧昨直言，壽險業提列信用減損，最大轉捩點是「國際三大信評機構調降俄羅斯債券信評」，觸動了壽險業得提列預期信用減損。

他說，後來俄羅斯說要用「盧布」付債息，降低了壽險業信用風險，但從美元轉成盧布，則會有匯率風險，「但至少俄羅斯願意付息，表示俄羅斯珍惜信用，避免引發系統性風險」。

有立委則擔心俄羅斯債券恐全部損失，黃天牧說，壽險業投資公債年限都超過十年，甚至還有20、30年，現在很難預測未來十年後狀況，目前金管會要求業者須依財報準則和IFRS9去評估減損並做揭露。

至於四家銀行持有俄羅斯債券，財政部長蘇建榮直言，是合庫有投資俄羅斯公債。2月底行庫對俄羅斯曝險是2.4億元。

另據了解，還包括京城銀和上海商銀也有投資俄羅斯債券。

俄羅斯 壽險 債券

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