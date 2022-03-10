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曹興誠號召台全民皆兵 郭正亮：新加坡人講什麼屁

台灣新聞組／台北10日電
聯電榮譽董事長曹興誠主張台灣應全民皆兵，被酸應放棄新加坡籍以身作則。（本報資料照片）
聯電榮譽董事長曹興誠主張台灣應全民皆兵，被酸應放棄新加坡籍以身作則。（本報資料照片）

俄烏戰爭爆發，台海安全再次浮上檯面，聯電榮譽董事長曹興誠日前表示兩個兒子都是中華民國籍，「台灣有事，他們都會回來剿共」。曹也主張應訓練成年人達到全民皆兵，民進黨前立委郭正亮表示，曹自己是新加坡人，卻叫大家全民皆兵，「是講什麼屁」，呼籲曹興誠以身作則再來談。

曹興誠日前發表文章表示，「美國會不會派兵來台協防？問這個問題，坦白說，是很丟臉的」。台灣有2300萬人，18至65歲健康人口起碼上千萬，這些人適當加以軍事訓練後，台灣即至少擁有百萬精兵，「為什麼還需要美國派兵呢？」

此觀點披露後，引來部分媒體人批評，曹興誠「兩個小孩是美國人，卻叫大家全民皆兵」，以及「這百萬精兵，會包含你的家人嗎」等質疑。

對此質疑，曹興誠特別回應給信民兩岸研究協會理事長黃清龍表示：「我兩個兒子都是中華民國籍，一個已經服完兵役，一個今年美國大學畢業，暑假會回來服兵役。台灣有事，他們都會回來剿共」。

國民黨立委陳玉珍說，自己國家自己救這是對的，這個也是鐵律也是應該的，但希望曹興誠身體力行，馬上放棄新加坡國籍，馬上恢復中華民國國籍跟大家站一起。

對於國防部為有效提升後備部隊戰力，今年起試行「年年施訓，每次14天」的新式教召訓練，盼以有效恢復退伍後備軍人的戰鬥技能。郭正亮表示，新式教召是「捨本逐末」，國軍如果沒有一年以上的訓練，根本無法學到東西，「若當兵只當四個月，就叫你來野外求生14天，多打靶有屁用？根本什麼都沒學會，且現代軍事都會牽涉到高科技，當四個月學個屁？」

中華民國 新加坡 國防部

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