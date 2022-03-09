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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

教召5類人難中選？國防部長：電腦選的

台灣新聞組╱台北9日電
國防部長邱國正。(記者周志豪／攝影)
國防部長邱國正。(記者周志豪／攝影)

國防部推動新制教育召集，首批「史上最硬教召」日前入營訓練。國民黨立委洪孟楷昨下午在立法院質詢時指出，網路上近日傳出，有五類人「中籤率」超低，恐讓外界有國防部「大小眼」的質疑。國防部長邱國正答詢時表示，若有證據，絕對辦到底。

新制教召的軍事訓練不僅從5天延長為14天，且日操10小時，讓入選者叫苦連天。曾從事過職業軍人的網紅「工業凱C」發文分享自身經驗，分享五種不容易被選入教召的族群，包括住太遠、體型特殊、名字太特殊大家不知道怎麼念、軍事專長是「爽缺」、以及前科犯。

邱國正答詢表示，如果有人大小眼，有證據「絕對辦到底」，教召一定是電腦選員，於每年底公布明年多少人需要教召、分成哪一批，都有公布資訊。

另外，美國拜登政府指派，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的卸任國安官員代表團， 3月1日訪台展開30個小時的訪問，曾拜會國防部長邱國正，傳出美國曾向台灣國防部建議，應盡速在南台灣建構第二座長程預警雷達。空軍司令部昨天表示，空軍現有各戰管雷達均能掌握台海周邊各型航空器，但會持續依敵情威脅及作戰需求滾動式檢討雷達部署。

國防部 拜登 國民黨

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