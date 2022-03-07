新聞評論／龐培歐的便宜提議，禁不起俄烏戰爭檢驗

美國前國務卿龐培歐 訪台，在演說中倡議：「美國應以外交承認中華民國 台灣是自由主權國家。」且不說這只是一名卸任官員的意見，龐培歐在任時原有機會做，亦從未提出；即使未來他問鼎白宮，實現的機會也不大。任何有助提升台美關係與國際地位的議題，都值得討論；但眼前慘烈的烏克蘭戰爭卻提醒國人：面對可能引發嚴重後果的主張，都須謹慎以對。

龐培歐反中友台，他任內不少作為提升了美台關係，但也曾把台灣更推向戰火邊緣。說穿了，他「友台」的更大目的，是為了「反中」，為了鞏固美國利益。除非兩岸關係與地緣政治發生重大改變，否則龐培歐的主張固是台灣人所盼，基本上卻像美國不斷鼓勵烏克蘭對抗俄羅斯、卻絕不出兵協助一樣，空洞且讓人沮喪。

龐培歐說，美國應改變五十年來的政策模糊，落實戰略清晰，讓習近平知道侵台將付出龐大代價。但被問及美國會否出兵護台，龐培歐立刻變得曖昧，強調「需要仔細考量」。這種模糊態度，比起拜登 一面厲斥普亭必須付出代價、一面卻絕不派兵護烏，也許好一點點；但在現實上，其實沒有差別，都是紙老虎。就像台灣話說的，「別人的兒子死不完」。

普亭冒天下之大不韙，俄羅斯必嘗苦果；但烏國總統澤倫斯基和政客挾民粹自大自慢，對人民生死流離毫不在乎。烏克蘭將加入北約載入憲法，這雖可稱是主權國家的自主作為；但北約東擴使俄羅斯深感威脅，此舉即變成暴衝式的挑釁。當德法斡旋時，澤倫斯基堅不肯讓，俟俄國發兵，他才說願成為「中立國」，已經太遲。歐洲各國雖極力聲援烏國，皆止於口頭。

儘管龐培歐宣稱，美國外交承認中華民國台灣是「立即」且「必要」的措施，但他豈會不知踩踏中共紅線的後果如何？否則，他在任內為何不親手推動承認台灣？尤其，在拜登政府即將上任之際，龐培歐還派美駐聯合國大使克拉夫特訪台，卻在出發當天緊急取消；背後驚心動魄的美中交手過程，龐培歐應仍未忘。那麼，他這話難道只是在台灣說給大家聽爽的？

龐培歐主張，美國應持續與中華人民共和國以主權方式交往，同時外交承認中華民國台灣；他強調這無涉台灣未來之獨立，並引述台灣今昔領導人的說法稱，台灣無須宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣。此話，其實只是照念蔡總統「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述和民進黨的《台灣前途決議文》措詞罷了。蔡英文的「兩國論」大外宣，或許能轉化成龐培歐的「兩個中國」或雙重承認，卻不具現實的可行性，否則兩岸關係為何緊張？

兩岸有過外交休兵階段，也有機會要求中共正視中華民國存在的事實，並讓台美關係與兩岸關係同步提升。當國際大氣候改變，摒除法理台獨，不涉一中一台或兩個中國，重塑一中內涵，台美復交應有想像與努力的空間；甚至在互信基礎上作為兩岸中程安排的一部分，也非毫無可能。但那絕不是民粹衝撞或強權棋子的結果。

外傳龐培歐來台具有商業目的，蘇揆厲斥此說「無禮」。但蔡政府花了十五萬美元邀他來訪，說了一句綠營愛聽的話，算值回票價嗎？拜登搶先派出具官方意義的訪問團來台，不就是擔心龐培歐說出讓拜登難堪的言論，而預為消毒？隨著地緣政治變動加劇，台灣被推上抗中火線；而澤倫斯基那句「沒有人和烏克蘭並肩作戰」，足資警惕。