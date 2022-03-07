龐培歐酬金不便說？藍轟蔡政府欠分寸 促透明化

美國前國務卿龐培歐訪台，遭媒體披露收取15萬美元演講費，簽約的主辦單位遠景基金會表示不便透露酬金。（本報資料照片）

美國前國務卿龐培歐 日前訪台，遭媒體披露收取15萬美元演講費，簽約的主辦單位遠景基金會表示不便透露酬金。國民黨 立委陳以信指出，立院外交及國防委員會過去在預算 審查時就多次要求遠景經費透明化，之前遠景邀訪幾位美國外賓，背後都有演講費用，卻都拒絕提供，令人遺憾。

民進黨立委羅致政則說，相關模式在國民黨執政時期也是如此，盼跨黨派齊心拚外交。

陳以信指出，龐培歐是共和黨大將，又是潛在的美國總統參選人，此番訪台帶有商業目的，又使用不少公家資源，像是循外交泡泡入境，這樣的安排除了涉入美國政黨競爭，又用公家資源行商業目的，國民黨一直要求相關補助必須透明化，也有提出主決議案，但政府顯然還是不夠重視，一直遊走邊緣，分寸拿捏顯然有欠考慮。

藍營立委表示，遠景基金會董事包括國安局政務副局長柯承亨、外交部政次曾厚仁，嚴格來說算是官方出資的基金會，但其中不少經費來自國安局機密預算，立院不見得能監督到那麼細。

國民黨立委江啟臣表示，龐培歐目前身分及從對美關係的綜合利益來看，政府是否做好最佳效益評估與安排，會不會影響與拜登政府的關係？花這樣的資源邀請，得到的效益是否符合國家整體利益？龐培歐已非現任政府官員，不管層級多高，若要避免敏感性，可透過私人企業或民間基金會出資邀請，施展空間更大，政府也不用飽受批評。