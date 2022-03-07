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龐培歐酬金不便說？藍轟蔡政府欠分寸 促透明化

記者鄭媁、李承穎／台北7日電
美國前國務卿龐培歐訪台，遭媒體披露收取15萬美元演講費，簽約的主辦單位遠景基金會表示不便透露酬金。（本報資料照片）
美國前國務卿龐培歐訪台，遭媒體披露收取15萬美元演講費，簽約的主辦單位遠景基金會表示不便透露酬金。（本報資料照片）

美國前國務卿龐培歐日前訪台，遭媒體披露收取15萬美元演講費，簽約的主辦單位遠景基金會表示不便透露酬金。國民黨立委陳以信指出，立院外交及國防委員會過去在預算審查時就多次要求遠景經費透明化，之前遠景邀訪幾位美國外賓，背後都有演講費用，卻都拒絕提供，令人遺憾。

民進黨立委羅致政則說，相關模式在國民黨執政時期也是如此，盼跨黨派齊心拚外交。

陳以信指出，龐培歐是共和黨大將，又是潛在的美國總統參選人，此番訪台帶有商業目的，又使用不少公家資源，像是循外交泡泡入境，這樣的安排除了涉入美國政黨競爭，又用公家資源行商業目的，國民黨一直要求相關補助必須透明化，也有提出主決議案，但政府顯然還是不夠重視，一直遊走邊緣，分寸拿捏顯然有欠考慮。

藍營立委表示，遠景基金會董事包括國安局政務副局長柯承亨、外交部政次曾厚仁，嚴格來說算是官方出資的基金會，但其中不少經費來自國安局機密預算，立院不見得能監督到那麼細。

國民黨立委江啟臣表示，龐培歐目前身分及從對美關係的綜合利益來看，政府是否做好最佳效益評估與安排，會不會影響與拜登政府的關係？花這樣的資源邀請，得到的效益是否符合國家整體利益？龐培歐已非現任政府官員，不管層級多高，若要避免敏感性，可透過私人企業或民間基金會出資邀請，施展空間更大，政府也不用飽受批評。

國民黨 龐培歐 預算

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