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新聞眼／重量級平民拋球 蔡政府迎拒兩難

記者 林政忠、蔡晉宇
美國前國務卿龐培歐。本報資料照片
美國前國務卿龐培歐。本報資料照片

美國前國務卿龐培歐5日搭機離台，龐培歐欲走還留說「我們會再見面」，留下不少想像空間。如果南美洲蝴蝶拍動翅膀，可能形成颶風的蝴蝶效應；來自華府的龐培歐旋風，勢必牽動美中台陣陣漣漪。

龐培歐四天訪台期間，府院黨擺出高規格接待陣仗，工商界求見更是絡繹不絕，不論是著眼過去國務卿的資歷或放眼未來在美國政壇的影響力，龐培歐無疑是近年訪台「最重量級一介平民」，舉足輕重、動見觀瞻；當龐培歐拋出「美國應以外交承認中華民國台灣」，蔡政府不敢黏太近，又不想離太遠。

龐培歐效應是各界焦點，就在他離台前，媒體先後爆料，先有駐美代表處電報證實，龐培歐去年曾想爭取台灣退撫、勞退基金投資；媒體5日披露，有合約證實邀訪龐培歐演講價碼為15萬美元。

龐培歐此行公開行程不少，閉門行程更引發關注，鋼鐵業、食品業、觀光業等代表都相繼求見，各界所為何來？當輿論議論是否有商業目的，行政院長蘇貞昌第一時間怒斥「惡毒謠言」，但對於龐培歐邀訪費用誰埋單？閉門會議談了什麼？蘇貞昌稱「依相關規定進行」、外交部表示「有慣例可循」、國發會指「僅交換意見」、遠景基金會表示「金額保密」，相關人士不是三緘其口，就是有默契地避重就輕。

電報和合約都是既存事實，固然不能就此推論龐培歐訪台目的，但不論是退撫基金或15萬美元都可能涉及公帑預算、人民納稅錢，台灣當然應該歡迎國際重量級友人，但付出出什麼代價、得到什麼效益？一向講求程序正義的蔡政府，難道不應公開透明嗎？龐培歐具有政商背景，隨團人員私下拜會行程也滿檔，龐培歐訪台行程和目的，政府僅憑一句毫無關連，恐難杜悠悠之口。

龐培歐 國務卿 中華民國

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