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蔡政府15萬美元邀龐培歐演講？藍：若花稅納錢就應說明

台灣新聞組／台北6日電
美國前國務卿龐培歐（右）結束訪台行程，5日搭機前往新加坡。（記者季相儒／攝影）
美國前國務卿龐培歐（右）結束訪台行程，5日搭機前往新加坡。（記者季相儒／攝影）

媒體報導，駐美代表處與美國一家政治公關公司簽約，以15萬美元為酬金邀請美國前國務卿龐培歐訪台；連龐培歐訪台期間會見中鋼、義美等企業，企業間也流傳「見面價碼」。國民黨立委洪孟楷表示，龐培歐此行一直定調是商務之旅，若有花到人民納稅錢，政府就應清楚說明。

本報系聯合報報導，行政院長蘇貞昌說，美國卸任政治人物或名人出訪都有一定作業規定，都依相關規定進行；負責邀訪的遠景基金會表示，委託公關公司行之有年，金額涉保密條款則不便透露。洪孟楷表示，蘇未正面回應，只稱依相關規定，就是「此地無銀三百兩」。

國民黨發言人黃子哲說，龐培歐訪台遭疑「商業考量」，蘇貞昌怒批惡毒謠言，隔天就爆出，外交部確曾幫龐培歐牽線，到底誰在邪惡放謠言？既然花納稅人的錢去邀訪，政府就應說明對台灣的實質效益為何？

龐培歐昨天下午離台轉往新加坡，他在機場向媒體揮手說，「我們會再次見面」。龐培歐此行訪台四天，除了會見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人，也會晤義美董事長高志尚、中鋼執行副總經理黃建智、晶華酒店董事長潘思亮等工商界人士。據傳，與龐培歐見面的部分企業需支付一場約5萬美元價碼。

「匯流新聞網」昨披露一分合約指出，駐美代表處與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約，以15萬美元為酬勞邀龐培歐夫婦訪台。

龐培歐此行由遠景基金會邀訪，該基金會執行長賴怡忠表示，由於遠景沒有駐美人員，因此請駐美代表處出面協助，但雙方合約內容因簽有保密條款，他無法證實媒體披露的合約內容，但可確認的是簽約方絕對是遠景基金會，不是駐美代表處。

外交部表示，美國卸任政要透過公關公司安排演講邀約，在美國是相當普遍的做法，也都有慣例可循。這次由遠景基金會主辦及簽約，外交部、駐美代表處及美國在台協會台北辦事處均曾協助安排；至於演講報酬，外交部不便代為說明。

龐培歐 國民黨 新加坡

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