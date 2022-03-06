陸政協提案制定祖國統一法 「得採非和平方式處理台」

大陸全國政協13屆五次會議4日在北京人民大會堂開幕。（新華社）

大陸全國政協常委張連起表示，今年兩會上，他將就制定「祖國統一法」的相關問題提交提案，得採取「非和平方式」處理台灣問題。張連起指出，「只有『反分裂』，沒有『促統一』，就不能真正促進國家及兩岸關係的和平發展。」此前制定的「反分裂國家法」側重於「反獨」，「祖國統一法」將側重於「促統」。

隨著兩岸關係持續緊張，過去一段時間，大陸內部開始出現呼籲制定「統一法」的聲音。在今年大陸全國兩會 登場前，張連起在接受環球時報採訪時表示，以法律手段推動祖國統一—不管是和平統一還是非和平統一，條件漸趨成熟。今年兩會上，他將就制定「祖國統一法」的相關問題提交提案。

在前總統陳水扁 執政時期，大陸已於2005年的全國人大會議 立法通過「反分裂國家法」，該法明確提出，當「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，得採取「非和平方式」處理台灣問題。

環球時報指出，「反分裂國家法」制定17年來，在遏制「台獨」分裂圖謀、推進祖國和平統一方面發揮了重要作用。而隨著「台獨」氣焰日漸囂張，美國打「台灣牌」的力度不斷加大，兩岸關係如今遭遇了比「反分裂國家法」制定之初更大的風險、更多的挑戰。

張連起呼籲，大陸應抓緊時機做好對台立法、執法和軍事、經濟、輿論等一系列準備工作，切實推動祖國統一進程。