我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

陸政協提案制定祖國統一法 「得採非和平方式處理台」

記者林則宏／台北6日電
大陸全國政協13屆五次會議4日在北京人民大會堂開幕。（新華社）
大陸全國政協13屆五次會議4日在北京人民大會堂開幕。（新華社）

大陸全國政協常委張連起表示，今年兩會上，他將就制定「祖國統一法」的相關問題提交提案，得採取「非和平方式」處理台灣問題。張連起指出，「只有『反分裂』，沒有『促統一』，就不能真正促進國家及兩岸關係的和平發展。」此前制定的「反分裂國家法」側重於「反獨」，「祖國統一法」將側重於「促統」。

隨著兩岸關係持續緊張，過去一段時間，大陸內部開始出現呼籲制定「統一法」的聲音。在今年大陸全國兩會登場前，張連起在接受環球時報採訪時表示，以法律手段推動祖國統一—不管是和平統一還是非和平統一，條件漸趨成熟。今年兩會上，他將就制定「祖國統一法」的相關問題提交提案。

在前總統陳水扁執政時期，大陸已於2005年的全國人大會議立法通過「反分裂國家法」，該法明確提出，當「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，得採取「非和平方式」處理台灣問題。

環球時報指出，「反分裂國家法」制定17年來，在遏制「台獨」分裂圖謀、推進祖國和平統一方面發揮了重要作用。而隨著「台獨」氣焰日漸囂張，美國打「台灣牌」的力度不斷加大，兩岸關係如今遭遇了比「反分裂國家法」制定之初更大的風險、更多的挑戰。

張連起呼籲，大陸應抓緊時機做好對台立法、執法和軍事、經濟、輿論等一系列準備工作，切實推動祖國統一進程。

全國兩會 全國人大會議 陳水扁

上一則

李克強稱堅持「一個中國」 陸委會：反對強加政治框架

下一則

快過期報廢損30億卯起來打? 陳佩琪：高端一下午僅2人

延伸閱讀

庫克9900萬美元薪酬 蘋果股東年會「准了」

庫克9900萬美元薪酬 蘋果股東年會「准了」
前港交所行政總裁：建議在港創建連接中西的新型債市

前港交所行政總裁：建議在港創建連接中西的新型債市
染疫康復2年 每天仍難受 參議員凱恩提案長期研究新冠

染疫康復2年 每天仍難受 參議員凱恩提案長期研究新冠
人大開議 李克強重申九二共識：堅決反對台獨分裂行徑

人大開議 李克強重申九二共識：堅決反對台獨分裂行徑

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42
台副總統賴清德（右）今天在圓山飯店宴請美國前國務卿龐培歐。圖／取自賴清德臉書

賴清德宴請龐培歐準備鳳梨乾 席間聊到習近平

2022-03-03 12:03
美國前國務卿龐培歐。（美聯社）

龐培歐訪台非為保台？台駐美處電報指向商業考量

2022-03-03 18:57

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出