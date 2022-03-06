李克強稱堅持「一個中國」 陸委會：反對強加政治框架

陸委會主委邱太三。（本報資料照片）

大陸國務院總理李克強 5日發表政府工作報告，提出堅持「一個中國」原則及「九二共識」，以及「反台獨」。對此，陸委會表示，中華民國 是主權國家，台灣民意堅決反對中方強加的政治框架、軍事恫嚇與外交打壓，「任何政策論述理論設計、單方法制與統戰操作，都將應對失據、枉然徒勞。」

李克強在報告中指出，北京 當局將堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「一個中國」原則及「九二共識」，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一。」他說，「中方堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉」；呼籲兩岸同胞共創民族復興的光榮偉業。

針對李克強5日所做的政府工作報告中的涉台內容，陸委會表示，北京當局應更聚焦改善其民眾真正關切的民生福祉權利，推動民主改革及制衡監督、防範其少數獨斷決策的治理風險；尊重而非監控壓迫民意、承擔責任而非損害國際規則秩序，將有助其應對當前複雜嚴峻情勢。

對陸方重申「解決台灣問題」的說法，陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民意堅決反對中方強加的政治框架、軍事恫嚇與外交打壓，北京當局倘無法正視與面對此一事實、具體回應國際社會警惕其對台海安全的危害，其任何政策論述理論設計、單方法制與統戰操作，都將應對失據、枉然徒勞。

陸委會說，民主台灣是區域和平穩定力量，政府將堅定捍衛國家主權安全與自由民主，持續深化與理念相近國家合作，致力維護台海現狀。