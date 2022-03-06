新聞評論／汪洋未提兩岸 宣示陸不想被請入甕

大陸全國政協主席汪洋。（中新社）

大陸全國政協開幕，作為對台第二把手的政協主席汪洋的報告中，史所罕見地沒有提兩岸問題。何以這麼作？這很容易猜：避免中了圈套。

英國上世紀著名哲學家羅素說過一句名言：「戰爭並不決定誰是對的，只決定誰留下來。」這話看似簡單，卻極其深刻。

無論如何制裁，俄烏這場戰爭決定的，當然不是誰是誰非，而是究竟烏克蘭 留下來，還是俄羅斯留下來，是澤倫斯基 留下來，還是普亭 留下來。而其大概率是，烏克蘭就算留下來，也只剩下原領土的一部分，甚至變成了內陸國，連出海口都失去了，而此情境下，澤倫斯基就算成了西方世界的民主英雄，恐不可能還繼續留在位子上。當然，另一種結果是，普亭也從此失去了統治的權力，交出他的江山。

烏克蘭之外，最被高度關注的就屬台海。西方的輿論圈子裡，包括前一位美國總統川普，都在創造某種「自我實現」式的預言，說下一個就是台灣。這一類的預測或論析，都帶著宿命論的味道：「下一個就是你了，你逃得了嗎？」

烏克蘭今天爆發戰爭的遠因，就是2008年北約在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行的峰會上的決議：接受烏克蘭與喬治亞兩個前蘇聯加盟共和國加入北約的申請，啟動「北約行動計畫成員」的審查。同年，普亭就出兵喬治亞，而烏克蘭則於2014年出現克里米亞事件，今年終於開啟戰端。

「加入北約」與「外交承認」是同一類性質的事務：看起來彷彿美事一樁，十分具有誘惑性，卻帶著濃重的煙硝氣息。對於俄羅斯與中國大陸，更有「請君入甕」的暗示！

汪洋的報告就是一次明確的表態：中國大陸此刻沒有侵台的準備與動機，台灣不是中國發展優先處理的議題，外界不必炒作，更別以為北京是盲動的冒險主義者。至於李克強的政府工作報告提起九二共識，涉台工作非他權責，他不過照本宣科罷了！