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龐培歐籲美國外交承認中華民國台灣

台灣新聞組╱台北5日電
美前國務卿龐培歐發表專題演講稱，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。(記者余承翰／攝影)
美前國務卿龐培歐發表專題演講稱，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。(記者余承翰／攝影)

美國前國務卿龐培歐昨天應遠景基金會邀請，發表逾20分鐘演說。龐培歐說，他只是一介平民，但他認為美國有必要改變50年來的政策模糊，「美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家」。

龐培歐昨天在記者會上也表示，若中國大陸國家主席習近平決定侵略台灣或世界上其他地方，必須要讓習知道此舉將付出龐大代價，這也是他所強調的嚇阻，必須以此為核心基礎，確保習近平不能為所欲為，絲毫不用付出代價。

另外，美方希望多傾聽台灣高層表達對軍事裝備與訓練的需求，若台灣展現決心，準備經費購買裝備，美方也會提供幫助，「要讓習近平知道，戰爭代價非常高」。

龐培歐昨下午在君悅飯店舉行記者會，由遠景基金會執行長賴怡忠主持並提問，但原定一小時的記者會，縮短至30分鐘左右便結束。

場外出現小插曲，數十名民眾高舉「反美豬」抗議標語，引起龐培歐的注意。演講中，龐培歐笑說，這讓他想起了家鄉美國，證明台灣的確是民主國家。

龐培歐發表演說，談及俄烏情勢、北韓威脅等，更受關注的議題是「如何處理中華人民共和國的侵略？」他指出，美國一方面應持續與中華人民共和國以主權政府方式交往，另一方面美國對台灣2300萬自由人民及其合法民選政府的外交承認，不應再被忽略、躲避或視為次等。

龐培歐說，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來之獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實；實際上，台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣無須宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣，「美國人民及政府應該承認這個政治、外交及主權事實」。

龐培歐也說，台灣對美國的國防及嚇阻十分關鍵，台灣位處美方從日本、南韓、菲律賓到南海的防禦前線正中央，「失去台灣將直接損害我們其他重要的國家利益」。

龐培歐在任期尾聲解除對台交往限制，外界好奇為何不早些解除？龐培歐表示，當初決定解除對台交往限制，對待台灣外交官與對待其他國家的外交官一樣，因為這是一個主權國家；多年來，一層層奇怪的限制只是為了不激怒北京當局，但他認為並不合理。

龐培歐 中華民國 習近平

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