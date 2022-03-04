中國若侵台 龐培歐：要讓習近平知道將付出龐大代價

美國前國務卿龐培歐4日出席在台北君悅飯店舉行的訪台記者會。記者余承翰／攝影

美國前國務卿龐培歐 4日表示，如果中國國家主席習近平 決定侵略台灣或世界上其他地方，必須要讓習知道此舉將付出龐大代價，這也是他所強調的嚇阻，必須以此為核心基礎，確保習近平不能為所欲為，絲毫不用付出代價。

龐培歐4日上午在君悅酒店發表專題演說，會後並接受與會者提問，包括主辦單位遠景基金會執行長賴怡忠、淡江大學教授黃介正，監委林文程以及立委劉世芳、羅致政、王定宇等人，針對美國政府的戰略模糊、大陸的認知作戰、烏俄戰爭等議題提問。

針對美國對台政策是否由戰略模糊轉為戰略清晰，龐培歐指出，以俄烏戰爭為例，歐美西方國家對俄羅斯祭出的許多制裁措施，都是在戰爭發生之後才做的，他最自豪的是，過去幾年他透過美國的力量展現建立嚇阻的模式，他深信只要任何人對美國的舉動有任何懷疑，熱愛和平的人們就會因此付出代價，不管身處何方，因此他在這方面非常明確， 沒有任何模糊空間，不論是面對伊朗或中國共產黨 的任何挑戰。

他說，只要發現有任何地方的透明、自由、獨立的人類尊嚴受到威脅，美國一定會奮力反擊，這樣的嚇阻作為核心基礎，確保習近平不能為所欲為，絲毫不用付出代價，尤其在這樣的關鍵時刻，更要聯合世界上其他國家，傳達清楚可靠的訊息，如果習近平決定以侵略手段對付台灣或是世界上其他地方，將付出龐大代價。

至於要如何落實戰略清晰，龐培歐表示，第一，不應該只有美國和台灣展現決心，而是要聯合區域內其他國家共同展現決心，在自由和專制之間劃出清楚界線；第二，有人會提出模糊的概念，主要是因為忽視密切的經濟連結，習近平主要會利用經濟手段穩固霸權，例如竊取西方的技術來發展經濟等手段，因此應該藉由建立一套制度、程序來創造明確性，強化彼此關係，減少對中國共產黨的依賴。

第三，台灣對美採購許多軍事設備，這將一步步深化彼此的關係，而當美國逐漸深化與區域國家的關係，就等於屏除模糊性，這不是指單純的政策模糊，之所以會有模糊空間是因為習近平認為各國不會真正回應中方的作法，因此必須一起努力，共同建構對付中方的能力。

龐培歐說，認知到中方是美國首要威脅已成為美國的跨黨派共識，支持台灣的態度也是，拜登政府如果有任何支持台灣的舉動，他也會鼓掌贊成。在俄烏戰爭中，外界看到烏克蘭民眾挺身而出，為捍衛自己的國家而戰，美方也願意支持烏國，他相信台灣民眾也會一樣，而美國要做的事，就是號召區域內的友邦和全世界其他國家，提供台灣需要的協助，他相信這是不分民主或共和黨的。